Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Lầu Năm Góc điều tra SpaceX

Hai thượng nghị sĩ Mỹ đề nghị điều tra SpaceX vì lo Trung Quốc đầu tư vào công ty này và tác động đến an ninh quốc gia.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Andy Kim, thành viên đảng Dân chủ, ngày 5/2 gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth để bày tỏ lo ngại rằng "dòng vốn bí mật từ Trung Quốc" đổ vào SpaceX có thể tạo ra "mối đe dọa an ninh quốc gia, tiềm ẩn nguy hiểm cho các hạ tầng quân sự, tình báo và dân sự then chốt".

Hai nghị sĩ viện dẫn các bài báo và lời khai tại tòa, cho rằng những nhà đầu tư có liên hệ với Trung Quốc đã chuyển tiền thông qua các pháp nhân ở quần đảo Cayman và Quần đảo Virgin thuộc Anh nhằm che giấu việc mua cổ phần SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Elon Musk sáng lập.

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX phóng tại Cape Canaveral, bang Florida, Mỹ ngày 14/2/2025. Ảnh: Reuters

Các nghị sĩ nhấn mạnh SpaceX đã giữ vai trò trung tâm trong hạ tầng an ninh quốc gia Mỹ, đảm nhận cả những vụ phóng vệ tinh quân sự và tình báo, đồng thời vận hành mạng lưới Internet vệ tinh Starlink. Công nghệ này đang được Lầu Năm Góc sử dụng rộng rãi, cũng như đóng vai trò xương sống với quân đội Ukraine.

Các thượng nghị sĩ cảnh báo mọi mức độ sở hữu liên quan Trung Quốc trong SpaceX cũng có thể kích hoạt các quy định của Mỹ về quyền sở hữu, kiểm soát hoặc ảnh hưởng của nước ngoài (FOCI), do rủi ro lộ thông tin hoặc công nghệ nhạy cảm.

Hai nghị sĩ đề nghị Lầu Năm Góc làm rõ thông tin về mức độ sở hữu của nhà đầu tư Trung Quốc ở SpaceX nếu có, đánh giá SpaceX có thuộc diện phải áp dụng các biện pháp kiểm soát theo FOCI hay không, đồng thời xác định liệu những khoản đầu tư nước ngoài có cần được Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ xem xét hay không.

Hai thượng nghị sĩ yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ phản hồi trước ngày 20/2.

SpaceX và Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.

Các nghị sĩ cho rằng làm rõ các câu hỏi về đầu tư Trung Quốc vào SpaceX trở nên cấp bách hơn sau khi doanh nghiệp này mua lại xAI, công ty cũng do Elon Musk sáng lập và chuyên về AI.

Tỷ phú Mỹ mô tả thương vụ SpaceX thâu tóm xAI là "động cơ đổi mới tham vọng nhất, trong lẫn ngoài Trái Đất", kết hợp AI, tên lửa, Internet dựa trên không gian, liên lạc trực tiếp tới di động, cùng nền tảng thông tin thời gian thực và tự do ngôn luận.

Thanh Danh (Theo Reuters)