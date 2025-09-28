Thương mại điện tử tăng trưởng vượt dự kiến

Bộ Công Thương cho biết thị trường thương mại điện tử bán lẻ (B2C) tăng vượt dự kiến, đạt khoảng 25-27% trong 8 tháng đầu năm nay.

Trong văn bản gửi Bộ Tài chính liên quan đến mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương mới đây, Bộ Công Thương cho biết thương mại điện tử tăng 25-28% trong 3 tháng qua. Mức này đưa tốc độ trung bình quý III có thể đạt 27,67%, vượt gần 6 điểm phần trăm so với kịch bản cũ.

Tính chung 8 tháng đầu năm, thị trường thương mại điện tử B2C (doanh nghiệp bán cho người tiêu dùng) tăng 25-27%, cao hơn 3-7 điểm phần trăm so với dự kiến.

Với diễn biến khả quan này, Bộ điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý IV và cả năm. Theo đó, trung bình tăng trưởng 3 tháng cuối dự kiến đạt 33,67%, cao hơn gần 8 điểm so với dự báo cũ. Mục tiêu 2025 được nâng lên 25,5%, thay cho kỳ vọng 20-22% được hồi đầu năm.

Giao hàng mua sắm online tại phố Duy Tân, Hà Nội tháng 2/2024. Ảnh: Ngọc Thành

Bộ Công Thương cho rằng các hoạt động kích cầu tiêu dùng cuối năm đã trở thành thông lệ, tạo xúc tác cho tăng trưởng. Do đó, việc điều chỉnh kịch bản dựa trên dữ liệu quá khứ, yếu tố mùa vụ của thị trường, nhằm bảo đảm thương mại điện tử duy trì và vượt mục tiêu mới.

Trước đó, số liệu của công ty tư vấn tăng trưởng thương mại Điện tử YouNet ECI cho biết tổng giá trị giao dịch (GMV) của 4 nền tảng bán lẻ trực tuyến lớn nhất là Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 222.100 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 23% so với cùng kỳ 2024. Theo ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc Phân tích thị trường tại YouNet ECI mức tăng trưởng này trong bối cảnh chưa phải mùa cao điểm của ngành, cho thấy hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng đang ngày càng ổn định.

Các ngành hàng thiết yếu như sức khỏe, thực phẩm & đồ uống, mẹ & bé đều tăng hai con số. Điều này cho thấy thương mại điện tử là kênh tiêu dùng dài hạn, sớm thành động lực tăng trưởng cho ngành bán lẻ trong tương lai gần, theo ông Lâm.

Các sàn online lớn đã nhìn thấy triển vọng giai đoạn cuối năm, khi đợt khuyến mại 9/9 vừa qua gặt hái thành công. Với thị trường Việt Nam, khuyến mại ngày đôi các tháng cuối năm đã trở thành truyền thống kích cầu.

Shopee cho hay lượng đơn trên gian hàng chính hãng (Shopee Mall) hôm 9/9 gấp 6 lần ngày thường. Đơn đặt trên phát trực tuyến (Shopee Live) và gian hàng cao cấp (Shopee Premium) tăng lần lượt 50 lần và 18 lần. Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam đánh giá đây là "cú hích khai màn" cho nhà bán, thương hiệu tăng tốc cuối năm.

Tương tự, thống kê khu vực Đông Nam Á của Lazada dịp này cho biết các ngành hàng thời trang, chăm sóc cá nhân, mô hình nhân vật và đồ sưu tầm cũng tăng hai chữ số. Riêng thị trường Việt Nam nổi bật với tiêu thụ hàng hóa liên quan tới thần tượng (idol merchandise) tăng hơn 43% so với cùng kỳ.

Viễn Thông