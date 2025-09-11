Thương hiệu Yến Helen đạt chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Hồi giáo

Với chứng nhận Halal, thương hiệu Yến Helen có cơ hội vào các thị trường khó tính như Mỹ, Trung Đông.

Ngày 9/9, Công ty TNHH Helen Solar - Yến Khánh Hòa công bố yến chưng và yến thô của thương hiệu Yến Helen nhận chứng nhận "Sản phẩm Halal Quốc gia" - giấy chứng nhận đảm bảo sản phẩm hoặc dịch vụ tuân thủ các quy định của đạo Hồi. Thông tin này được thể hiện trên tem và bao bì mới của hai dòng sản phẩm.

Mỗi hũ yến chưng sẵn chứa 70% tổ yến, có thành phần dinh dưỡng được công bố minh bạch, rõ ràng. Bà Bùi Thị Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Helen Group cho biết với cam kết "chất lượng trong từng sản phẩm", Yến Helen khẳng định vị thế thương hiệu "made in Việt Nam", đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang những thị trường lớn, yêu cầu khắt khe như Mỹ và Trung Đông.

Lễ công bố thông tin sản phẩm yến chưng và yến thô nhận chứng nhận "Sản phẩm Halal quốc gia". Ảnh: Công ty Helen Solar

Nhà sáng lập thương hiệu Yến Helen chia sẻ đam mê với yến trở thành động lực giúp bà vượt qua nhiều thử thách, đặt nền móng cho sự phát triển và từng bước khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam. Thay vì chạy theo lợi nhuận, doanh nghiệp tập trung vào việc tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn để người tiêu dùng trong nước dễ dàng tiếp cận và thưởng thức. Mục tiêu của công ty là đưa yến trở thành món ăn cao cấp, tốt cho sức khỏe, đảm bảo vệ sinh và thân thiện với môi trường.

Hiện tại, Công ty Helen Solar - Yến Khánh Hòa là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất trong ngành yến được Halcert cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn dành cho người Hồi giáo. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng giúp Yến Helen mở rộng quảng bá, thâm nhập thị trường quốc tế mà còn đặt ra thách thức để doanh nghiệp liên tục đổi mới, nâng cao giá trị sản phẩm. Song song đó, đơn vị xem bảo tồn đặc sản yến sào Cam Ranh - Khánh Hòa nói riêng và ẩm thực Việt Nam nói chung là sứ mệnh bền bỉ trong hành trình phát triển.

Bà Bùi Thị Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Helen Group chia sẻ chặng đường gây dựng thương hiệu và các quy trình sản xuất sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất để đưa đến người tiêu dùng tại sự kiện. Ảnh: Công ty Helen Solar

Trong dịp này, showroom Yến Helen (tại 249A Thụy Khuê, Hà Nội) cũng được công nhận là "Không gian di sản văn hóa phi vật thể" do Hội di sản Văn hóa Việt Nam cấp chứng nhận. Nơi đây không chỉ trưng bày những sản phẩm của công ty mà còn thể hiện việc bảo tồn giá trị văn hóa mang đậm tinh thần dân tộc, bản sắc Việt Nam qua cách nâng niu từng tổ yến, trân trọng từng người đến nghe những câu chuyện về nghề, trải nghiệm món ăn từ yến.

Các sản phẩm yến chưng của thương hiệu Yến Helen. Ảnh: Công ty Helen Solar

Chứng nhận Halal do Trung tâm Chứng nhận Việt Nam - Cơ quan Chứng nhận Halal Việt Nam (Halcert) thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quốc gia đánh giá, thẩm định và cấp. Các sản phẩm thuộc Công ty Helen Solar đã trải qua quá trình thẩm định, đánh giá kéo dài suốt hai năm dưới sự giám sát sát sao của Halcert. Doanh nghiệp phải chuẩn hóa quy trình và không ngừng đổi mới toàn diện cả về nhân sự lẫn hệ thống dây chuyền công nghệ để bắt kịp với những quy tắc sản xuất sản phẩm nghiêm ngặt của Halal.

Theo ông Ramlan Bin Osman, Phụ trách Halcert, việc xây dựng một hệ thống Halal hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào tài liệu hay quy trình mà phải được bảo chứng bởi sự cam kết từ lãnh đạo và đội ngũ chuyên môn có khả năng thực thi. Đây là yếu tố quyết định để doanh nghiệp duy trì chứng nhận Halal và phát triển bền vững. Ngoài ra, tiêu chuẩn Halal không chỉ dành cho cộng đồng Hồi giáo mà còn thu hút người tiêu dùng toàn cầu nhờ vào tính sạch và an toàn của sản phẩm đạt chứng nhận.

(Nguồn: Công ty TNHH Helen Solar)