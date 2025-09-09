Thương hiệu Tupperware trở lại thị trường Việt Nam

Thương hiệu hộp nhựa cao cấp Tupperware trở lại Việt Nam qua sự phân phối của Công ty TNHH Đối Tác Nhãn Hiệu, đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm gia dụng an toàn, tiện lợi.

Party Products LLC mua lại Tupperware (9/2024), mở ra bước chuyển mình mới cho thương hiệu gia dụng nổi tiếng toàn cầu. Với chiến lược phát triển hiện đại và bền vững, Party Products LLC đưa Tupperware quay trở lại Việt Nam, thông qua đơn vị phân phối là TNHH Đối Tác Nhãn Hiệu. Party Products LLC thông báo về mối quan hệ đối tác này từ 16/5.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm và hệ thống phân phối đa kênh rộng khắp cả nước, Đối Tác Nhãn Hiệu đã đưa nhiều thương hiệu châu Âu nổi tiếng thế giới như Fissler, Braun, OralB, BergHOFF, Nachtmann đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Giờ đây, Tupperware chính hãng sẽ đến tay khách hàng qua hệ thống cửa hàng ủy quyền chính hãng với logo chứng nhận HomeNo1 x Tupperware, website minh bạch, cùng chính sách bảo hành rõ ràng và phụ kiện thay thế chính hãng.

Sản phẩm Tupperware trên kệ một cửa hàng tại Việt Nam. Ảnh: Tupperware Việt Nam

Với gần 80 năm hình thành và phát triển, Tupperware là một trong những cái tên nổi bật nhất của ngành hộp đựng thực phẩm cao cấp, hiện diện trong căn bếp của hàng triệu gia đình trên toàn thế giới. Thành công của Tupperware đến từ triết lý "an toàn - tiện lợi - bền vững", cùng công nghệ và chất liệu tiên tiến: sản xuất từ nhựa nguyên sinh an toàn, ứng dụng công nghệ kín hơi - kín khí - kín mùi giúp giữ trọn hương vị và dưỡng chất, kết hợp thiết kế thông minh vừa đảm bảo vệ sinh thực phẩm vừa tối ưu trải nghiệm sử dụng.

Nhân dịp quay trở lại Việt Nam lần này, Tupperware cũng ra mắt các sản phẩm mới như Big-T Tumbler - bình nước cao cấp với thiết kế trẻ trung, phù hợp xu hướng "luôn mang nước bên mình" của giới trẻ. Thương hiệu còn triển khai chương trình ưu đãi lớn, giảm giá lên đến 50% cho một số sản phẩm tại các cửa hàng ủy quyền chính hãng. Công ty TNHH Đối Tác Nhãn Hiệu tiết lộ thương hiệu sẽ sớm tung ra dòng sản phẩm thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam, dựa trên thói quen sinh hoạt và nhu cầu thực tế của người dùng nội địa.

Bình nước Big-T Tumbler được hãng thiết kế hiện đại, tiện lợi cho mọi hành trình. Ảnh: Tupperware

Sản phẩm của Tupperware từng được Guinness vinh danh là "một trong 10 phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 20". Thương hiệu có hơn 300 giải thưởng về thiết kế đổi mới, nhiều lần góp mặt trong top thương hiệu được ngưỡng mộ toàn cầu, với loạt giải thưởng về sáng tạo và chất lượng. Thương hiệu khẳng định bản sắc qua công nghệ SEALS độc quyền kín hơi - kín khí - kín mùi và "12 niềm tự hào" nổi bật như chất liệu nhựa đạt chuẩn quốc tế, màu sắc hiện đại, an toàn, độ bền và cam kết giảm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.

Sản phẩm của Tupperware được tin dùng tại hơn 80 quốc gia. Ảnh: Tupperware

Nếu như trước đây Tupperware chủ yếu tập trung vào giải pháp lưu trữ thực phẩm, thì nay thương hiệu tái định vị là "người bạn đồng hành của phong cách sống hiện đại". Theo đó, các sản phâm Tupperware mang lại sự tiện lợi, gọn gàng và bền vững cho từ người nội trợ yêu thích sự tinh gọn, đến giới trẻ hướng đến lối sống tối giản và có gu. Các sản phẩm của thương hiệu theo đuổi lối thiết kế thông minh, đa dụng cùng chất liệu cao cấp giúp giữ thực phẩm tươi lâu, bảo vệ sức khỏe và giảm lãng phí. Theo thương hiệu, mỗi sản phẩm Tupperware còn góp phần tạo nên một phong cách sống hiện đại và tinh tế, dù xuất hiện trong nhà bếp, hay đồng hành người dùng khi đi học, đi làm, tập gym, đi dã ngoại cuối tuần...

Tupperware đồng hành người tiêu dùng khi ra ngoài. Ảnh: Tupperware

Không dừng lại ở chức năng, Tupperware còn gợi cảm hứng cho lối sống xanh, giảm nhựa dùng một lần, góp phần bảo vệ môi trường. Đại diện thương hiệu nhấn mạnh, sự trở lại của Tupperware tại Việt Nam không chỉ mang đến những sản phẩm gia dụng chất lượng cao, mà còn là lời khẳng định đồng hành cùng người tiêu dùng: linh hoạt, tiện nghi, bền vững và gắn liền với một phong cách sống có gu, có trách nhiệm.

Diệp Chi