Thương hiệu 'Transformers' tái xuất

"Transformers" - một trong số thương hiệu phim thành công nhất của Hollywood - tung trailer phần bảy sau hơn bốn năm vắng bóng.

TRANSFORMERS QUÁI THÚ TRỖI DẬY Trailer "Transformers: Rise Of The Beasts", dự kiến khởi chiếu giữa năm 2023. Video: CGV

Ngày 2/12, nhà phát hành tung trailer đầu tiên của Transformers: Rise Of The Beasts - phần bảy của thương hiệu hành động về những ôtô có khả năng hóa thân siêu robot chiến đấu. Kịch bản lấy bối cảnh năm 1994, khoảng thời gian sau khi Bumblebee xuất hiện trên Trái Đất. Phần này dựa theo bộ truyện Beast Wars ăn khách từng xuất bản trong thập niên 1990.

Trong Transformers: Rise Of The Beasts, một loại robot mới xuất hiện với khả năng biến hóa thành động vật thay vì xe hơi như trước. Đồng thời, phim hứa hẹn có màn giao tranh của ba thế lực: Maximals, Predacons và Terrorcons.

Đoạn trailer mở ra với sự xuất hiện bất ngờ của thủ lĩnh phe Maximals - Optimus Primal dưới hình dạng một chú khỉ đột khổng lồ. Khán giả được gặp lại nhân vật quen thuộc Optimus Prime đang cảnh cáo với cá thể robot lạ mặt. Primal tiết lộ với Prime về một thế lực đen tối mà họ sắp phải đối mặt. Nhà sản xuất cũng hé lộ sự trở lại của chú Autobot đáng yêu Bumblebee - nhân vật được yêu thích bậc nhất của thương hiệu - cùng vai nam chính Noah do Anthony Ramos đảm nhận.

Phim do Steven Caple Jr. (Creed 2) chỉ đạo từ kịch bản của Joby Harold và James Vanderbilt. Transformers: Rise of the Beasts còn có sự tham gia của dàn sao Dominique Fishback, Dương Tử Quỳnh, Peter Cullen... Hai nhà làm phim Micheal Bay và Steven Spielberg tiếp tục giữ vai trò nhà sản xuất. Hiệu ứng hình ảnh cho các nhân vật trong phim sẽ được thực hiện bởi Moving Picture Company, công ty từng tham gia vào nhiều tác phẩm nổi tiếng như Guardians of the Galaxy, Harry Potter, Lion King...

Transformers lấy cảm hứng từ dòng đồ chơi người máy cùng tên do Nhật Bản và Mỹ hợp tác sản xuất. Đạo diễn Michael Bay góp công xây dựng tên tuổi của loạt phim trong năm phần đầu. Các tác phẩm thu hút với tạo hình của dàn robot và những cảnh hành động hoành tráng, kỹ xảo đẹp mắt.

Giới phê bình đánh giá thành công của Transformer có ảnh hưởng lớn tới dòng hành động giai đoạn cuối thập niên 2000. Hollywood chi nhiều tiền hơn cho các phim lấy cảm hứng từ đồ chơi trẻ em, là bước đệm cho nhiều thương hiệu Trolls, G.I. Joe, The Lego Movie... ra đời.

Tuy nhiên, thương hiệu dần hụt hơi những năm gần đây khi các tác phẩm Bumblebee (2018), Transformers: The Last Knight (2017) chịu lỗ tại phòng vé. Năm 2021, hãng Paramount khởi quay phần bảy Transformers: Rise of the Beasts với hy vọng tìm lại thành công cho loạt phim.

Đạt Phan