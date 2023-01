Thương hiệu thời trang giới trẻ tăng trưởng hơn 200% nhờ 'lên sàn'

TeeLab, thương hiệu thời trang của Nguyễn Tiến Hưng (1996) đạt tăng trưởng 200-300%, mở rộng lượng khách hàng trung thành và độ phủ thương hiệu nhờ tập trung kinh doanh trên Lazada.

Gần Tết, trong kho hàng rộng hơn 100m2 của TeeLab, thương hiệu thời trang Việt với thiết kế dành cho người trẻ, hàng chục nhân viên luôn trong tình trạng bận rộn để đóng gói đơn hàng phục vụ cho cao điểm Tết. Tại website và gian hàng chính hãng trên Lazada, một số sản phẩm dành riêng cho Tết thường trong tình trạng "cháy hàng" do sức mua tăng.

Từ một thương hiệu được khởi nghiệp bằng quyết định liều lĩnh của chàng trai trẻ Nguyễn Tiến Hưng (1996), sau 2 năm, TeeLab và Tiến Hưng bước đầu thu quả ngọt nhờ tăng trường luôn ở mức cao, lượng khách hàng và độ phủ thương hiệu không ngừng mở rộng. Đặc biệt, trong Lễ vinh danh Doanh nhân công nghệ 2022 của Lazada, CEO 9X cũng nằm trong top 40 Doanh nhân khởi nghiệp nổi bật.

Theo Tiến Hưng, giải thưởng cũng là cột mốc đánh dấu 2 năm thành lập của thương hiệu, đồng thời, minh chứng cho cú chuyển hướng thành công của chàng trai trẻ từ kinh doanh bất động sản sang thời trang.

Không đứng ngoài cuộc đua của thương mại điện tử

Đầu năm 2018, sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng, Nguyễn Tiến Hưng đầu quân ngay cho một công ty bất động sản có tiếng. Thừa nhận bản thân là người nhanh nhạy với các con số lại có lợi thế về ngoại ngữ, 9X nhanh chóng trở thành trưởng phòng với kết quả kinh doanh ấn tượng.

Nếu tiếp tục công việc hiện tại, chàng trai trẻ vẫn có thể đạt được những nấc thang mới trong sự nghiệp, nhưng sự nhạy bén khi phát hiện thị trường kinh doanh tiềm năng thôi thúc 9X rẽ hướng sang lĩnh vực thời trang. "Thời điểm làm bất động sản, thu nhập của tôi khá tốt. Nhưng nếu cứ tiếp tục, mình sẽ mãi thế này và tôi quyết định nghỉ việc", Hưng tâm sự.

9X quyết định rẽ hướng từ kinh doanh bất động sản sang thời trang để tìm sự bứt phá cho chính bản thân. Ảnh: NVCC

Giữa tháng 6/2020, với số vốn vài trăm triệu tích lũy sau hơn một năm đi làm, Hưng quyết định chuyển hướng sang thời trang bằng việc cho ra đời thương hiệu TeeLab. "Đó là một cột mốc liều lĩnh", CEO 9X chia sẻ.

Liều lĩnh là bởi khi ấy Hưng phải tìm cách để duy trì sự sống cho thương còn non trẻ trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang lao đao do dịch bệnh. Thời điểm đó, TeeLab cũng phải đối mặt với loạt khó khăn do việc di chuyển bị hạn chế, quá trình mở cửa hàng, tìm kho bãi cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt, nhu cầu mua sắm cũng bị tác động tiêu cực.

Khi phương án mở cửa hàng offline đối mặt với nhiều rủi ro, Hưng nhận thấy xu thế và tiềm năng phát triển kinh doanh sản phẩm từ thị trường online. Từ đó, TeeLab bắt đầu xây dựng chiến lược và đầu tư để phủ sóng các nền tảng online. "Tập trung, không lan man, không đưa ra quá nhiều mục tiêu và phải lựa chọn đúng", Hưng đúc rút kinh nghiệm bất di bất dịch trong kinh doanh của mình.

Tháng 10/2020, thương hiệu có gian hàng chính hãng đầu tiên trên nền tảng thương mại điện tử Lazada. Lấy khách hàng làm trọng tâm, TeeLab đi theo xu thế của thị trường, tìm kiếm điều khách hàng đang cần và cung cấp sản phẩm tốt với giá thành cạnh tranh.

Qua phân tích thị trường, Hưng thấy, "văn hóa thời trang đường phố" tại Việt Nam còn mờ nhạt cùng thói quen mua sắm của người Việt tạo ra rào cản lớn. Ngoài ra, sự khắt khe do chính TeeLab đặt ra về chất liệu, hình in... cũng làm khó doanh nghiệp. Để đáp ứng được chất lượng, hàng tháng trời nhiều nhân sự phải chạy ngược chạy xuôi để tìm vải tốt, xưởng in đủ tiêu chuẩn để sản xuất.

Làm thời trang cho người trẻ, CEO 9X biết thương hiệu không chỉ cần đầu tư mẫu mã, chất lượng mà còn cần tạo được "cái hồn", sự độc đáo trong từng thiết kế. Theo đó, mỗi thiết kế trên áo của TeeLab không đơn thuần là hình vẽ, đó còn là những câu chuyện đời thường về văn hóa, cuộc sống. Đây cũng là tiền đề để TeeLab ra hai bộ sưu tập Hà Nội trà đá vỉa hè và Sài Gòn hiphop đánh mạnh vào khao khát muốn thể hiện bản thân và tiếng nói của đối tượng khách hàng mục tiêu Gen Z. Thương hiệu cũng muốn mang những nét văn hóa độc đáo của Việt Nam thể hiện vào từng chiếc áo, đem đến một sản phẩm thuần Việt, giúp người mặc tự tin mang văn hóa Việt đi muôn nơi.

Nhờ chiến lược "lên sàn" và sự đúng hướng khi tiếp cận khách hàng, hiện, TeeLab Flaship Store trên LazMall đã có gần 120.000 người theo dõi cùng hơn 98% lượng phản hồi tích cực. CEO TeeLab hào hứng: "TeeLab vinh dự nhận được Giải thưởng top 40 Doanh nhân khởi nghiệp nổi bật của Lazada Việt Nam năm 2022 trong Lễ vinh danh Doanh nhân công nghệ".

Quyết định "lên sàn" giúp TeeLab đạt tăng trưởng hơn 200% trong năm 2022. Ảnh: NVCC

Bên cạnh một chiến lược tốt, Nguyễn Tiến Hưng cũng cho biết hành trình xây dựng thương hiệu của sự đồng hành từ Lazada. Sự hỗ trợ của đội ngũ quản lý nhà bán hàng từ Lazada và các công cụ, chương trình bán hàng từ sàn thương mại điện tử hỗ trợ những startup tay ngang như Hưng bước chuyển hướng dễ dàng hơn. "So với năm 2021, với sự đồng hành của Lazada, TeeLab tăng trưởng tới 200-300%, lượng khách hàng trung thành và độ phủ thương hiệu cũng tăng mạnh trong năm 2022", CEO 9X chia sẻ.

Công thức thành công của CEO trẻ

Để đạt mức tăng trưởng 200-300% trong năm qua, công thức thành công được Hưng tổng hợp: "Nhờ hợp tác chặt chẽ với Lazada, TeeLab đã tận dụng thành công hình thức Affiliate (giải pháp tiếp thị liên kết) để mang sản phẩm đến gần với khách hàng trẻ yêu thời trang. Đồng thời, chúng tôi cũng lựa chọn gương mặt KOL/KOL phù hợp với thương hiệu và các sản phẩm quảng bá phù hợp với xu hướng ở thời điểm đó". Đặc biệt, trong Lễ hội mua sắm 11.11 trên Lazada, chỉ trong một ngày, công cụ affiliate đã giúp TeeLab thu về doanh thu chiếm 15-20% doanh thu cả tháng.

Trong giai đoạn cuối năm, để đón đầu nhu cầu tăng cao của thị trường, CEO trẻ đang cùng TeeLab chuẩn bị để "bứt phá" trong Lễ hội mua sắm Tết từ 5 đến 15/1 trên Lazada. Hưng cho biết thương hiệu đã tiến hành khảo sát, dự đoán nhu cầu thị trường để chuẩn bị đầy đủ về mặt hàng hoá. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự cũng đang được "lên giây cót" để sẵn sàng cho mùa mua sắm nhộn nhịp và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

TeeLab đang gấp rút chuẩn bị cho Lễ hội mua sắm Tết sale bung xõa trên Lazada từ 5-15/1. Ảnh: NVCC

Lấy thương mại điện tử làm trọng tâm, CEO TeeLab khẳng định đây vẫn sẽ là kênh quan trọng nhất của thương hiệu trong thời gian tới. Để duy trì lợi thế cạnh tranh, Hưng chia sẻ: "TeeLab vẫn tiếp tục chiến lược sản phẩm phù hợp với xu thế thị trường. Sản phẩm tốt sẽ giúp khách hàng dễ đón nhận. Mặt khác,TeeLab sẽ tiến hành cải thiện các gian hàng online để đem lại những trải nghiệm tốt hơn".

Từ trải nghiệm của bản thân, sau hai năm khởi nghiệp và bước đầu thu "quả ngọt" nhờ việc kinh doanh trên sàn, CEO TeeLab nhắn nhủ các bạn trẻ hãy can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn để biết mình là ai, đang đứng đâu và phải làm gì để chinh phục bản thân. Với những người trẻ đang mong muốn khởi nghiệp, cơ hội chia đều cho tất cả. Bằng sự nhiệt thành, dám nghĩ dám làm, người trẻ có thể tự chớp lấy cơ hội để trưởng thành và xây dựng sự nghiệp và hành trình riêng.

Hồng Thảo