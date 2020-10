Thương hiệu thời trang F2 ra mắt dòng sản phẩm linen

Thương hiệu F2 tạo bước đột phá với dòng sản phẩm linen dẫn đầu trào lưu thời trang hiện đại ngày nay.

Xu hướng tìm về chất liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường đang dẫn dắt ngành thiết kế thời trang, hướng đến một thế giới phát triển bền vững. Những năm gần đây, chất liệu linen đang nổi lên như một trào lưu hàng đầu trong thiết kế của khách hàng hiện đại.

Người mẫu Trần Hiền trong sản phẩm linen. Ảnh: F2.

Ba đặc tính nổi bật của linen

Linen là chất liệu 100% từ thiên nhiên, với ưu điểm giữ mát khi trời nóng, giữ ấm khi trời lạnh. Linen được dệt từ sợi có nguồn gốc từ cây lanh (flax). Từ xưa, người Ai Cập cổ đã sử dụng loại sợi này vì hút ẩm tốt, có độ bóng tự nhiên, ít xơ lông và co rút khi giặt. Vải lanh là một trong những loại vải bền vững, có nguồn gốc tự nhiên an toàn và thân thiện với môi trường.

Trong điều hiện thời tiết nắng nóng, quần áo sử dụng vải linen giúp người mặc cảm thấy mát mẻ, dễ chịu hơn. Ngoài ra, độ giữ ẩm tiêu chuẩn là 10-12% không gây cảm giác ẩm ướt. Linen có thể chống chọi trước ánh sáng trực tiếp từ mặt trời và ít bị ảnh hưởng nhiệt. Do đó các thiết kế linen của F2 giúp người mặc luôn thoải mái dù ngoài trời nhiệt độ nóng.

MC Phan Anh với trang phục thuộc dòng sản phẩm linen. Ảnh: F2.

Bên cạnh đó, linen cho màu vải đẹp tự nhiên và bền bỉ. Các sợi vải linen được dệt chặt tay và tương đối to, có thể nhìn thấy từng sợi trên bề mặt vải cũng như cảm nhận bằng tay rõ rệt. Vì vậy khi nhuộm màu, chất liệu linen in thấm tốt, cho màu đẹp tự nhiên và cho màu sắc đa dạng. Các thiết kế linen của F2 được đón nhận và yêu thích bởi tông màu khác biệt, lạ mắt.

Linen còn là chất liệu thân thiện với môi trường, có độ bền cao, tạo thoải mái tối đa trong mọi hoạt động. Đây là một trong những đặc tính ưu việt và cũng là lý do nhiều người chuộng chất liệu này. Với tính chất vật lý có độ bền cao trong khi trọng lượng lại nhẹ hơn cotton, chất linen mang đến cảm giác nhẹ tênh trên da người mặc. Những thiết kế linen của F2 giúp người mặc cảm thấy thoải mái trong mọi hoạt động, tự tin thể hiện bản thân.

Các dòng sản phẩm linen thương hiệu F2

Thành lập năm 2014, thương hiệu F2 - Fashion & Freedom đang dần chinh phục giới trẻ hiện đại, năng động bởi phong cách thời trang hướng đến vẻ đẹp tự do, dám là chính mình. Do đó, các thiết kế của F2 đầy sáng tạo và năng động với kiểu dáng tinh tế và chăm chút trong từng đường cắt để tạo sự khác biệt. Năm 2019, thương hiệu này tạo bứt phá với dòng sản phẩm chất liệu linen dẫn đầu trào lưu thời trang cùng những thiết kế ấn tượng.

Người mẫu Trần Hiền với sản phẩm linen màu sắc rực rỡ. Ảnh: F2.

Đại diện thương hiệu này cho biết, trong nhịp sống hiện đại ngày nay, nữ giới có thể tự do hơn trong việc thể hiện cá tính. Do đó với tinh thần hướng tới vẻ đẹp tự do và thời trang thể hiện cá tính, F2 hướng đến tạo sắc thái khác biệt cho người mặc khi đồng hành cùng chất liệu linen.

Vũ Khánh