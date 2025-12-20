​Thương hiệu sữa Mộc Châu Creamery ra mắt

Hà NộiMộc Châu Creamery được định vị ở phân khúc sữa tươi cao cấp, kế thừa gần 70 năm nghề sữa Mộc Châu, tôn vinh giá trị đơn nguồn và định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) vừa tổ chức lễ ra mắt thương hiệu mới ở phân khúc cao cấp - Mộc Châu Creamery, vào ngày 19/12, tại Hà Nội.

Bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mộc Châu Creamery

Phát biểu tại sự kiện, đại diện công ty chia sẻ, Mộc Châu Creamery là bước chuyển mình mang tính chiến lược của doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Sau gần 70 năm gắn bó với người tiêu dùng Việt Nam, Mộc Châu Milk mong muốn nâng tầm giá trị của dòng sữa truyền đời bằng cách giới thiệu một thương hiệu ở phân khúc thượng hạng, nơi chất lượng được đặt lên hàng đầu, trải nghiệm hương vị và cảm xúc của người dùng là trung tâm.

"Mộc Châu Creamery là kết tinh của điều kiện thiên nhiên ưu ái, tâm huyết làm nghề và tình yêu gắn bó giữa bò và người. Chúng tôi tin rằng sự am hiểu, tỉ mỉ và kỹ nghệ của người làm sữa Mộc Châu luôn tạo nên chất lượng ổn định và sự sáng tạo trong từng sản phẩm, phản ánh tinh thần của một dòng sữa được làm bằng tay nghề, thời gian", vị đại diện nhấn mạnh.

Khoảnh khắc logo của thương hiệu Mộc Châu Creamery xuất hiện tại sự kiện. Ảnh: Mộc Châu Creamery

Tại sự kiện, câu chuyện thương hiệu được thể hiện thông qua hình tượng "dòng chảy di sản", biểu trưng cho sự hòa quyện bền bỉ giữa thiên nhiên, con người, không gian và thời gian. Dòng chảy ấy được khởi nguồn từ vùng đất Mộc Châu từ năm 1958. Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, trình chiếu và những câu chuyện chân thực từ những người làm nghề đưa người tham dự vào một hành trình giàu cảm xúc - nơi kinh nghiệm được trao truyền, bản năng nghề sữa được tiếp nối và tâm huyết với nghề được bồi đắp bền bỉ từ thế hệ này sang thế hệ khác suốt gần 70 năm.

Mộc Châu Creamery nhấn mạnh giá trị đơn nguồn thượng hạng - nơi mọi giọt sữa đều khởi nguồn từ duy nhất một hệ sinh thái khép kín tại "vành đai vàng" sữa Mộc Châu có độ cao 1.050 m, nhiệt độ trung bình 15 - 20 độ C, mát mẻ quanh năm. Chất lượng của sữa được hình thành từ điều kiện tự nhiên đặc thù của vùng đất này và được gìn giữ ổn định qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi làm nên sự khác biệt của sản phẩm không chỉ nằm ở vùng đất mà còn ở con người.

"Đó là dấu ấn của kỹ nghệ làm sữa truyền đời - nơi kinh nghiệm, sự am hiểu đàn bò và bản năng làm nghề đóng vai trò trung tâm trong từng công đoạn. Công nghệ và quy trình hiện đại được ứng dụng như một nền tảng hỗ trợ nhằm bảo toàn và tôn vinh trọn vẹn chất lượng sữa nguyên bản", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Điểm nhấn của chương trình là phần tái hiện "di sản sống" của nghề sữa Mộc Châu, với sự hiện diện của các thế hệ nông dân, kỹ sư và những người đã gắn bó lâu năm với nghề, cùng lớp người trẻ đang tiếp nối truyền thống. Thông qua những câu chuyện chân thực và trải nghiệm được chia sẻ tại sự kiện, người tham dự có cơ hội hiểu rõ hơn hành trình gìn giữ vùng nguyên liệu, chăm sóc đàn bò và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn làm sữa.

Người nông dân Mộc Châu ân cần chăm sóc đàn bò giữa thảo nguyên xanh mát. Ảnh: Mộc Châu Creamery

Bên cạnh ý nghĩa thương hiệu, sự kiện lần này còn tái khẳng định định hướng phát triển bền vững của Mộc Châu Creamery, được xây dựng trên nền tảng gìn giữ và tiếp nối nghề sữa truyền đời của vùng đất Mộc Châu. Doanh nghiệp xác định sự bền vững không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn nằm ở việc bảo tồn và phát triển kỹ nghệ làm sữa.

Mộc Châu Creamery xác định vai trò của mình là đồng hành cùng người chăn nuôi, góp phần bảo tồn sinh kế truyền thống, nâng cao giá trị lao động địa phương và tạo điều kiện để tri thức nghề nghiệp được trao truyền bền vững giữa các thế hệ. Thông qua việc đầu tư có chọn lọc, phát triển chuỗi giá trị gắn với địa phương và tôn trọng nhịp sống bản địa, doanh nghiệp hướng tới việc tạo ra tác động tích cực, lâu dài cho cộng đồng, nơi sự phát triển kinh tế song hành cùng gìn giữ bản sắc và môi trường sống.

"Từ Mộc Châu, doanh nghiệp mong muốn đóng góp vào một cách tiếp cận phát triển mới cho ngành nông nghiệp, thực phẩm Việt Nam: phát triển dựa trên gốc rễ địa phương, lấy con người làm trung tâm và coi giá trị bền vững là nền tảng cho tăng trưởng dài hạn", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Lễ ra mắt khép lại bằng nghi thức công bố logo mới của Mộc Châu Creamery, biểu trưng cho sự tinh giản, hiện đại nhưng vẫn giữ lại nét đặc trưng của cao nguyên và đàn bò sữa.

(Nguồn: Mộc Châu Milk)