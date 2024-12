Thương hiệu smartwatch, tai nghe Riversong gia nhập thị trường Việt Nam

Thương hiệu smartwatch, tai nghe Riversong gia nhập thị trường Việt thông qua nhà phân phối PHTD, với chiến lược giá, tính năng hướng tới nhóm khách hàng gen Z.

Từ khi thành lập vào năm 2015, Riversong đã xác định hướng tới gen Z và millenials, nhóm người dùng sẽ sớm trở thành những người định hình thị trường trong tương lai gần. Các sản phẩm của thương hiệu cũng mang thiết kế, tính năng đặc thù để hướng tới những khách hàng trẻ tuổi.

"Thế hệ Z có những yêu cầu rất đặc thù đối với sản phẩm của họ. Họ thích và sử dụng sản phẩm công nghệ rất hiệu quả. So với nhóm người dùng lớn tuổi hơn, gen Z sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, sở hữu nhiều thiết bị công nghệ hơn", ông Haitham Kalakesh, CEO Riversong toàn cầu chia sẻ trong buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược với nhà phân phối PHTD.

Ông Haitham Kalakesh, CEO Riversong toàn cầu (trái) và ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ, Tổng giám đốc PHTD (phải) trong lễ ký kết hợp tác. Ảnh: PHTD

Một trong những điểm nhấn của thế hệ này là khả năng sử dụng và tận dụng hết tiềm năng của công nghệ. Do đó, khi gia nhập thị trường Việt Nam, Riversong mang tới dải sản phẩm đa dạng, với những tính năng phù hợp và đáp ứng các nhu cầu của gen Z.

Trong đó, dòng sản phẩm smartwatch của Riversong đều được trang bị khả năng theo dõi sức khỏe, màn hình đẹp và thời lượng pin lên tới 14 ngày. Các mẫu đồng hồ thông minh đều sở hữu thiết kế đa dạng màu sắc và phong cách, phù hợp với sự cá tính, sáng tạo của người dùng gen Z.

Riversong đã hiện diện tại hơn 60 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Đánh giá về thị trường Việt Nam, đại diện công ty cho rằng tiềm năng của thị trường nằm ở dân số trẻ, năng động và yêu thích công nghệ. Những đặc điểm này hoàn toàn phù hợp với nhóm khách hàng Riversong nhắm đến.

Bên cạnh đó, CEO Riversong nhấn mạnh sự quan trọng của mức giá. Toàn bộ sản phẩm smartwatch chủ lực của thương hiệu tại thị trường Việt Nam đều có giá dưới 5 triệu đồng. Theo số liệu từ nghiên cứu thị trường của Riversong, 81% thị phần thiết bị đeo ở Việt Nam nằm ở mức giá này.

"Chúng tôi muốn chắc chắn rằng với số tiền bỏ ra, người dùng sẽ nhận lại những giá trị tốt nhất. Riversong có những sản phẩm phù hợp với mọi người dùng, từ tài xế công nghệ, người ưa vận động tới người làm văn phòng. Chúng tôi không lựa chọn khách hàng, bởi công nghệ xứng đáng được đem đến cho mọi người", ông Haitham Kalakesh khẳng định.

Ông Đặng Trần Nho Linh, Giám đốc khu vực Riversong. Ảnh: Riversong

Theo Kantar, tại Việt Nam, trung bình mỗi người dùng sở hữu tới 1,4 smartwatch, cao hơn Thái Lan. Trong đó, 43% người dùng sở hữu đồng hồ thông minh với tuổi đời dưới 18 tháng. Nhu cầu thị trường có thể tiếp tục tăng 4% trong năm 2025.

"Như vậy, thị trường còn rất nhiều không gian để tăng trưởng. Đây là lý do chúng tôi rất tự tin với kế hoạch của mình trong năm 2025", ông Đặng Trần Nho Linh, Giám đốc khu vực của Riversong nhận xét thêm.

Cùng với nhà phân phối PHTD, Riversong cam kết mang tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cùng độ phủ ở đa kênh, tăng cường nhận diện thương hiệu và xây dựng mối liên kết với người tiêu dùng trẻ tại Việt Nam.

Đơn vị cũng hợp tác với nữ diễn viên, MC Nguyễn Lâm Thảo Tâm với vai trò Bạn thân thương hiệu (Friend of the House). Là nghệ sĩ trẻ đa tài, Thảo Tâm không chỉ sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng, mà còn thể hiện khả năng ở nhiều lĩnh vực khác như MC, influencer. Hình ảnh trẻ trung, năng động của cô là nguồn cảm hứng cho thông điệp "Living the youth fullest - Sống trọn thanh xuân" Riversong muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ.

Dòng sản phẩm chủ lực của Riversong, bao gồm đồng hồ thông minh, tai nghe không dây và sạc dự phòng, sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam vào cuối tháng 12.

Nhật Lệ