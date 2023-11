Thương hiệu Samwon Garden đến Việt Nam

Samwon Garden Hàn Quốc khai trương chi nhánh đầu tiên tại Somerset West Point Hà Nội với diện tích hơn 450 m2, trong tháng 12.

Thương hiệu ẩm thực hàng đầu Gangnam, Hàn Quốc hứa hẹn là điểm đến mới cho những ai mong muốn thưởng thức gợi ý trong Cẩm nang Michelin Seoul 2023. Trước đó, ngày 8/8, Samwon Garden ký thỏa thuận nhượng quyền thương hiệu độc quyền với Công ty Cổ phần May Emerald. Lễ ký kết có sự tham dự của Phó Chủ tịch Samwon Garden Yoon In Sung và Giám đốc Điều hành Kim So Yeon của May Emerald.

Đại diện Samwon Garden và May Emerald trong lễ ký kết nhượng quyền thương hiệu. Ảnh: May Emerald

Nhận thấy tiềm năng của Samwon Garden - nhà hàng được đề xuất trong Michelin Guide Seoul 2023, nổi tiếng với món Yangnyeom Galbi (sườn tẩm gia vị), May Emerald chủ động trao đổi để đưa hương vị đồ nướng Gangnam nguyên bản về Việt Nam. Trong nửa thế kỷ, nhà hàng đạt vị trí đứng đầu về nướng thịt bò bằng than hoa tại con phố này.

Phó Chủ tịch Yoon In Sung cho biết, "cơn sốt" K-Food ở Đông Nam Á được lan rộng do ảnh hưởng của K-Pop và K-Content thông qua các nền tảng truyền thông trên internet. "Trước tình hình đó, việc mở rộng thị trường của Samwon Garden tại Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt", ông Yoon nói.

Bên cạnh đó, bà Kim So Yeon nhận định khu vực Tây Hồ là nơi có tỷ lệ cư dân nước ngoài sinh sống cao, gồm các đại sứ quán. Với việc khai trương của Lotte Mall gần đây, khu vực này sẽ được chú ý nhiều hơn.

"Dựa trên kỹ năng thành thục của Samwon Garden, chúng tôi muốn giới thiệu ẩm thực Hàn Quốc nguyên bản, điểm nhấn là món thịt nướng cho các khách hàng Việt Nam cũng như toàn cầu", đại diện May Emerald bày tỏ.

Nhà hàng có sức chứa 600 khách. Ảnh: May Emerald

May Emerald cũng tiết lộ kế hoạch khai trương Samwon Garden ở các thành phố lớn của Việt Nam, bắt đầu với 2 chi nhánh ở Hà Nội, tiếp đến tại thành phố nghỉ dưỡng Đà Nẵng và sau cùng là TP HCM. Công ty tin sự hợp tác của hai bên sẽ đem lại những cơ hội và bước tiến mới cho hoạt động giao lưu văn hóa ẩm thực giữa hai nước.

Samwon Garden tại Hàn Quốc được thiết kế với sức chứa khoảng hơn 600 khách, được xem là nhà hàng lớn nhất Seoul thu hút nhiều du khách quốc tế và người dân địa phương. Nơi đây nổi tiếng với bầu không khí ẩm thực truyền thống cũng như thực đơn đa dạng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần May Emerald là doanh nghiệp F&B, điều hành một số cửa hàng và thương hiệu F&B lớn tại Việt Nam như Yook Siri và Pizza 4P's. Đây là công ty con tại Việt Nam của nhà phát triển đầu tư Hàn Quốc Gemopia Invest.

Thanh Thư