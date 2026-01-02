Thương hiệu quạt trần Fanxi ra mắt tại Việt Nam

Các sản phẩm quạt trần thương hiệu Fanxi ứng dụng 100% động cơ BLDC – không chổi than, giúp tiết kiệm điện năng, giảm tiếng ồn.

Fanxi - thương hiệu quạt trần Mỹ vừa ra mắt tại Việt Nam thông qua nhà phân phối Công ty Cổ phần Quạt Trần Mỹ (LuxuryFan). Các mẫu quạt trần Fanxi có thiết kế đa dạng, phù hợp nhiều phong cách không gian khác nhau: từ hiện đại, tối giản đến sang trọng, cổ điển. Điểm nổi bật nằm ở khả năng kết hợp hài hòa giữa tính thẩm mỹ và công năng, giúp quạt vừa là vật dụng trang trí, vừa mang lại hiệu quả làm mát cao.

Quạt trần Fanxi vừa là món đồ trang trí cho phòng khách, vừa có công năng làm mát cao. Ảnh: Fanxi

Ngoài ra, toàn bộ sản phẩm Fanxi đều sử dụng động cơ BLDC (Brushless Direct Current) hay còn gọi là động cơ không chổi than - công nghệ hiện đại đang được ứng dụng rộng rãi tại các thị trường phát triển. Đây là loại động cơ điện một chiều sử dụng nam châm vĩnh cửu và bộ điều khiển điện tử thay cho chổi than truyền thống. Việc loại bỏ chổi than giúp động cơ hoạt động êm ái hơn, tiết kiệm năng lượng, có hiệu suất cao, giảm thiểu tiếng ồn và kéo dài tuổi thọ do giảm thiểu ma sát và mài mòn.

Đại diện LuxuryFan cho biết theo báo cáo xu hướng tiêu dùng xanh tại Đông Nam Á, ngày càng nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng nhằm giảm chi phí sinh hoạt và bảo vệ môi trường. Việc Fanxi đưa công nghệ BLDC vào toàn bộ sản phẩm cho thấy sự bắt nhịp nhanh với nhu cầu thực tiễn này.

Quạt trần Fanxi sử dụng động cơ BLDC giúp hoạt động êm ái và tiết kiệm điện năng. Ảnh: Fanxi

Bên cạnh công nghệ, Fanxi còn chú trọng đến thiết kế cánh quạt bằng chất liệu bền nhẹ, tối ưu luồng gió, đảm bảo hiệu quả làm mát đồng đều cho không gian. Đây là yếu tố giúp thương hiệu chiếm được cảm tình của người tiêu dùng quốc tế và kỳ vọng sẽ sớm trở thành lựa chọn quen thuộc tại Việt Nam.

"Fanxi không chỉ là một thiết bị làm mát mà còn là giải pháp giúp người dùng hướng tới một lối sống xanh, an toàn và bền vững. Đây là giá trị cốt lõi mà chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng Việt Nam", vị đại diện nói.

Thương hiệu có nhiều kiểu dáng, thích hợp với đa dạng không gian sống. Ảnh: Fanxi

Công ty Cổ phần Quạt Trần Mỹ (LuxuryFan) có hơn 15 năm đồng hành cùng thị trường quạt trần Việt Nam. Doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối các thương hiệu quạt trần cao cấp từ Mỹ, mang đến cho người dùng trong nước cơ hội trải nghiệm những sản phẩm chất lượng quốc tế.

LuxuryFan không chỉ cung cấp sản phẩm chính hãng mà còn đầu tư vào hệ thống hậu mãi, bảo hành và linh kiện thay thế - yếu tố then chốt giúp người dùng yên tâm khi lựa chọn quạt trần cao cấp. Đến nay, công ty phát triển hệ thống showroom và đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố lớn.

Hải My