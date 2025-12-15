Thương hiệu ôtô Tây Ban Nha tái xuất nhờ các hãng xe Trung Quốc

Santana Motors hoạt động trở lại và đang sản xuất một mẫu bán tải làm lại từ Dongfeng Nissan Z9 trước khi bắt đầu một mẫu xe của BAIC.

Santana Motors có lẽ không quen thuộc với nhiều người, nhưng công ty Tây Ban Nha này được thành lập vào những năm 1950 và bắt đầu sản xuất xe Land Rover theo giấy phép vào năm 1958. Những chiếc xe này sau đó được xuất khẩu sang châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ.

Công ty bắt đầu sản xuất các mẫu xe riêng của mình vào năm 1980 và hợp tác với Suzuki 5 năm sau đó. Điều này dẫn đến việc họ sản xuất Jimny và các loại xe khác dưới thương hiệu Santana.

Vào giữa những năm 1990 và đầu những năm 2000, nhà sản xuất ôtô này gặp khó khăn về tài chính và bị tiếp quản như một phần của nỗ lực cứu vãn. Cuối cùng, nỗ lực này thất bại và việc sản xuất bị ngừng lại vào năm 2011.

Santana đã trở lại khi việc sản xuất xe tại Linares được nối lại. Nhà máy này sản xuất các mẫu bán tải 400D và 400 PHEV mới, vốn là phiên bản đổi tên của Dongfeng/Zhengzhou Nissan Z9.

Mẫu bán tải mang thương hiệu Santana là sản phẩm đổi tên từ Dongfeng/Zhengzhou Nissan Z9. Ảnh: Santana

Không được đánh giá cao về tính độc đáo, nhưng 400D sở hữu động cơ diesel 2.3 sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn lên đến 500 Nm. Động cơ này có thể được kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 8 cấp tùy chọn.

Cả hai phiên bản đều được cho là có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 9,1 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 106 mph. Xe có sức kéo lên đến 3.200 kg và chở 815 kg hàng hóa.

Mẫu 400 PHEV sở hữu hệ thống truyền động hybrid cắm điện bao gồm động cơ xăng 1.5, môtơ điện và bộ pin 32 kWh. Công suất kết hợp là 422 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm.

Nhờ sức mạnh bổ sung, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,5 giây, trong khi tốc độ tối đa vẫn không thay đổi. Quãng đường di chuyển được 120 km chỉ bằng điện và tổng quãng đường là 1.046 km.

Mẫu xe hybrid cắm điện này trang bị hệ dẫn động 4 bánh, bậc lên xuống và nguồn điện 6 kW. Người mua cũng sẽ tìm thấy đèn pha LED và cửa sổ trời.

Ở cabin là cụm đồng hồ kỹ thuật số 10 inch và hệ thống thông tin giải trí 14,6 inch. Mẫu xe này cũng có ghế giả da có sưởi và thông gió, hệ thống điều hòa hai vùng, hệ thống âm thanh 6 loa và bộ sạc điện thoại thông minh không dây 50 W.

Một loạt hệ thống hỗ trợ lái xe trang bị tiêu chuẩn, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, hỗ trợ giữ làn đường và nhận dạng biển báo giao thông. Phiên bản S bổ sung hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, cảnh báo/phanh khi có phương tiện cắt ngang phía trước/sau, phát hiện điểm mù và hỗ trợ chuyển làn đường, cùng nhiều tính năng khác.

Giá khởi điểm 29.900 euro (35.118 USD) cho phiên bản hybrid cắm điện và 44.700 euro (52.501 USD) cho phiên bản diesel. Để so sánh, giá khởi điểm của Ford Ranger Double Cab tại Tây Ban Nha là 31.050 euro (36.473 USD).

Bên cạnh việc công bố khởi động sản xuất và bàn giao chiếc xe đầu tiên, Santana cũng công bố một thỏa thuận chiến lược với BAIC. Theo các điều khoản, công ty sẽ nhận được các bộ phận chưa ráp xong thành xe (semi-knocked-down - SKD) của xe BAIC, sau đó sẽ được lắp ráp hoàn chỉnh tại Tây Ban Nha.

Santana không đi sâu vào chi tiết, nhưng cho biết có thể mong đợi một dòng xe địa hình chở khách hoàn chỉnh sẽ bổ sung cho các dòng bán tải hiện có. Các mẫu xe này sẽ được giới thiệu dần dần trong 2026-2028.

Mặc dù những chiếc xe này dường như sẽ là các phiên bản được đổi tên của các sản phẩm hiện có, thỏa thuận cũng kêu gọi việc cùng phát triển các mẫu xe mới dựa trên nền tảng của BAIC. Những chiếc xe tương lai này sẽ có kiểu dáng độc đáo và bản sắc riêng của Santana.

Mỹ Anh (theo Carscoops)