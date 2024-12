Thương hiệu OneOne ra mắt bánh gạo khoai lang tím

Sản phẩm mang hương vị đặc trưng của khoai lang tím ngọt bùi tự nhiên kết hợp cùng gạo Japonica giống Nhật.

Thương hiệu bánh gạo OneOne vừa ra mắt dòng bánh gạo khoai lang tím. Sản phẩm được sản xuất từ nguồn nông sản Việt Nam là khoai lang tím và gạo Japonica giống Nhật với đặc tính trắng thơm, chứa nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe.

Dây chuyền sản xuất bánh gạo OneOne. Ảnh: OneOne

Bánh gạo khoai lang tím OneOne còn đáp ứng đầy đủ tiêu chí 4 "không": không chiên qua dầu, không chất tạo màu, không chất bảo quản và không gluten. Từng chiếc bánh gạo nướng giữ trọn dinh dưỡng: gạo Japonica chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như vitamin B1, B2 và E; khoai lang tím giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Nhà máy sản xuất bánh gạo OneOne được đặt tại Mỹ Hào, Hưng Yên. Ảnh: OneOne

Ngoài ra, bánh còn có thiết kế bao bì "bắt mắt" với sắc tím tươi tắn, đóng gói tiện lợi, dễ dàng cho cả nhà mang theo bất cứ đâu. Khi mở gói bánh, người dùng sẽ cảm nhận được hương vị khoai lang nướng thơm lừng và chiếc bánh gạo giòn rụm đặc trưng hòa quyện cùng vị ngọt của khoai.

Đại diện thương hiệu cho biết bánh gạo One One khoai lang tím không chỉ khiến các bé yêu thích mà còn chinh phục được cả ông bà, bố mẹ. Đây là lựa chọn cho các bữa phụ, bữa ăn nhẹ, hay nạp năng lượng cho cả gia đình những lúc đi học, đi làm hoặc hoạt động ngoài trời.

Bánh gạo khoai lang tím - thực phẩm dành cho mọi gia đình, phù hợp với người tiêu dùng ở mọi độ tuổi. Ảnh: OneOne

Thương hiệu bánh gạo One One thuộc Công ty Cổ phần Thực phẩm One One miền Nam, được thành lập vào năm 2007. Với 17 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu liên tục cải tiến, tạo ra những dòng sản phẩm chất lượng, ngon lành và mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng. Các loại bánh gạo đều được làm từ 90% nông sản Việt kết hợp công nghệ nướng bánh hiện đại, chứa protein, hàm lượng chất béo thấp, các khoáng chất khác cần thiết và có lợi cho cơ thể. Bên cạnh đó là đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, thấm nhuần văn hóa bản địa, tạo nên những chiếc bánh gạo đảm bảo chất lượng Nhật mà vẫn giữ nguyên hương vị ẩm thực Việt.

Hải My