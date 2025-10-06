Thương hiệu nội thất 8.700 cửa hàng toàn cầu mở showroom tại Việt Nam

Oppein khai trương Flagship Store tại TP HCM cuối tháng 6, đánh dấu bước đi tại Việt Nam sau hành trình ba thập kỷ với hơn 8.700 showroom trên toàn cầu.

Showroom tại Khu đô thị Sala, TP.HCM cho thấy cam kết lâu dài của thương hiệu tại Đông Nam Á. Thông điệp "Walk-ins Welcome" được chọn để khuyến khích khách hàng trực tiếp trải nghiệm thiết kế, chất liệu và dịch vụ trước khi quyết định. Thương hiệu cho biết giải pháp nội thất kết hợp ba yếu tố: thiết kế, công nghệ và bền vững.

Oppein chuyên về nội thất liền tường đặc biệt là hệ tủ bếp. Ảnh: Oppein

Theo vị đại diện, sản phẩm chú trọng yếu tố sức khỏe. Chẳng hạn, tủ bếp được trang bị mặt đá kháng khuẩn quang xúc tác và tấm tủ kháng khuẩn bạc OPS-1, có thể loại bỏ tới 99,9% vi khuẩn. Toàn bộ vật liệu tủ bếp còn đạt chứng nhận tiêu chuẩn bảo vệ môi trường F4 Star của Nhật Bản, cao hơn cả tiêu chuẩn E1 và E0 của châu Âu.

Tủ quần áo Oppein được cấu thành bởi vật liệu lõi đạt tiêu chuẩn ENF và lớp phủ với mức phát thải formaldehyde thấp, dưới 0,025 mg/m3. Lớp phủ này mang lại hiệu suất lọc formaldehyde lên đến 95,1% và duy trì hiệu quả dài lâu ở mức 82,4%. Công nghệ độc quyền này đã được cấp bằng sáng chế.

Các sản phẩm nội thất của Oppein. Ảnh: Oppein

Ngoài sản phẩm, Oppein triển khai dịch vụ "one-stop solution" cho toàn bộ không gian sống, từ thiết kế, sản xuất đến giao nhận, lắp đặt và bảo hành. Khách hàng có thể tiếp cận giải pháp đồng bộ cho bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, cửa nội thất, ốp tường và nội thất rời chỉ qua một lần trải nghiệm tại showroom. Flagship Store tại Sala còn trưng bày căn hộ mẫu, cho phép khách hàng trực tiếp trải nghiệm nội thất và các công năng.

Theo đại diện Oppein, việc mở Flagship Store tại TP.HCM phản ánh tiềm năng của thị trường Việt Nam, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Thị trường bất động sản cao cấp tăng trưởng, tầng lớp trung lưu và thượng lưu ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe, thẩm mỹ và bền vững trong không gian sống. Thời điểm này thuận lợi để thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng Việt.

Không gian nội thất của thương hiệu. Ảnh: Oppein

Thành lập từ năm 1994, Oppein hiện diện tại hơn 130 quốc gia, phục vụ hơn 45 triệu gia đình. Doanh thu năm 2023 đạt 3,25 tỷ USD, với 6 cơ sở sản xuất quy mô hơn 3 triệu m2. Thương hiệu sở hữu hơn 700 bằng sáng chế và nhiều giải thưởng thiết kế quốc tế như MUSE Design Awards, Red Dot, iF Design, A' Design Award. Đội ngũ hơn 300 nhà thiết kế tại Italy và Đức cùng ngân sách R&D khoảng 1,6 triệu USD mỗi năm là nền tảng cho năng lực sáng tạo của thương hiệu.

Tại Italy, thương hiệu đặt văn phòng từ năm 2013 và hợp tác với nhiều kiến trúc sư, trong đó có Marco Bortolin - sáng lập Oecus Design Studio, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc và nội thất. Các bộ sưu tập được phát triển tại Milan mang tinh thần châu Âu đương đại nhưng vẫn hướng tới tính ứng dụng. Cùng lúc, phòng thí nghiệm của thương hiệu nghiên cứu vật liệu mới nhằm nâng cao độ bền, giảm tác động môi trường.

Hoài Phương