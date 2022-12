Thương hiệu nhượng quyền Say Coffee 24H

Say Coffee 24H giúp các bạn trẻ thực hiện ước mơ trở thành chủ bằng các khóa học pha chế và đào tạo kỹ năng quản lý.

Thương hiệu nhượng quyền đang là một trong những hướng đi được nhiều nhà kinh doanh, nhất là các bạn trẻ để mắt tới. Nếu đang quan tâm đến ngành F&B cũng như lĩnh vực này thì Say Coffee 24H và câu chuyện hành trình tạo dựng thương hiệu nhượng quyền, địa chỉ dạy pha chế này sẽ tạo cảm hứng cho nhiều người.

Say Coffee 24H là thương hiệu trực thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Plum. Ảnh: Say Coffee 24H

Say Coffee 24H là một trong những thương hiệu nổi tiếng ở lĩnh vực F&B, luôn nhận được sự chú ý đặc biệt những năm gần đây. Đây là thương hiệu trực thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Plum. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, dịch vụ, câu chuyện về hành trình tạo dựng thương hiệu nhượng quyền của Plum và Say Coffee 24H góp phần không nhỏ vào việc giúp đơn vị này tạo nên sức hút.

Giá trị cốt lõi của Say Coffee được Plum thể hiện ngay từ ngày đầu thành lập và hoạt động qua slogan "24h to say" - Say luôn sẵn sàng chào đón thực khách 24/24 bất cứ thời điểm nào trong ngày bằng những ly nước ngon miệng, những món ăn nhanh trong một không gian rực rỡ sắc màu. Văn hoá tại Say là "2 + 4 = 6" tiêu chí ưu tiên: tận tâm - trung thực - uy tín - tâm huyết - yêu thương - hỗ trợ.

Sat Coffee 24H tạo chỗ đứng, thương hiệu riêng từ chính những nỗ lực, đam mê của cả đội ngũ. Ảnh: Say Coffee 24H

Dù là thương hiệu còn khá trẻ nhưng trong vòng 5 năm, với sự điều hành, quản lý và phát triển của Công ty TNHH Plum cùng kinh nghiệm phục vụ hàng trăm nghìn khách hàng, Say Coffee 24H đã và đang khẳng định được vị thế vững vàng.

Với xuất phát điểm từ con số không, để có được thành công như ngày hôm nay là sự cố gắng không ngừng của cả một đội ngũ. Những ngày đầu mới đi vào hoạt động, cũng như nhiều thương hiệu khác, Say Coffee gặp không ít khó khăn. Nhưng bằng chính sự đam mê, nhiệt huyết, đội ngũ Say Coffee 24H đã nỗ lực hết mình để tạo được chỗ đứng, xây dựng được một thương hiệu chất lượng và giữ vững vị thế của mình trong ngành F&B.

Say Academy - nơi giúp bạn trẻ thực hiện hóa giấc mơ làm chủ. Ảnh: Say Coffee 24H

Thấu hiểu những những khó khăn của các bạn trẻ mới bước chân vào ngành F&B, Công ty TNHH Plum cho ra đời Say Academy với đa dạng các khóa học như: khoá học pha chế, đào tạo kỹ năng quản lý. Đây là nơi để các bạn học viên có thể nghiên cứu, thực hành và sáng tạo các món nước mới nhất, bắt kịp xu hướng của khách hàng ở nhiều lứa tuổi với các khẩu vị khác nhau.

Tại Say Academy, cách thức thực hiện các món nước cũng nhanh và hiệu quả hơn. Giá thành sản phẩm có sự cạnh tranh mà vẫn đảm bảo chất lượng đủ để các bạn trẻ tạo nên dấu ấn riêng cho sản phẩm của mình. Đặc biệt, lựa chọn Say Academy cũng như Say Group cũng là bước đầu để các đơn vị tiếp cận với cơ hội nhượng quyền thương hiệu Say Coffee 24H với mức phí 0 đồng nếu đăng ký sớm.

Say cũng cam kết doanh thu năm đầu tiên cho các cửa hàng nhượng quyền và sẵn sàng mua lại vốn sau 2 năm hoạt động. Đây là những lợi thế mà không phải ai bước chân vào ngành F&B có thể sở hữu.

Với sự cạnh tranh khốc liệt như hiện tại, việc bắt đầu từ con số 0 trong ngành F&B là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, với sự hậu thuẫn từ Say Coffee 24H và Say Academy, cơ hội trở thành người làm chủ thương hiệu của riêng mình sẽ nằm trong tầm tay.

Liên hệ Say Coffee 24H: - Địa chỉ: 754 - 756 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP HCM.

- Chi nhánh: 453 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM.

Liên hệ nhượng quyền: 0987.000.878.

Hotline đặt hàng: 0972.413.794.

Website: saycoffee24h.vn.

(Nguồn: Say Coffee 24H)