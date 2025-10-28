Thương hiệu mỹ phẩm Việt 30 năm chuyển mình chinh phục Gen Z

Tenamyd Cosmetic, thương hiệu gần 30 năm tuổi vừa tổ chức triển lãm nghệ thuật kết hợp làm đẹp, thu hút giới trẻ và người nổi tiếng.

Tenamyd, tiền thân là Tế Nam Y Dược, do dược sĩ Bùi Đình Nam sáng lập từ thập niên 1950, khi khái niệm làm đẹp vẫn còn xa xỉ. Sau nhiều thập kỷ phát triển, Tenamyd tái định vị với thông điệp "vẻ đẹp Việt - chuẩn mực quốc tế", đánh dấu bằng việc sở hữu nhà máy đạt chuẩn WHO-GMP và EU-GMP, hợp tác chiến lược cùng Cosmax - tập đoàn mỹ phẩm Hàn Quốc, đồng thời mở rộng phân phối tại nhiều quốc gia châu Á.

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung là mẫu người phụ nữ hiện đại, dám nghĩ dám hành động, dám chấp nhận thất bại. Ảnh: Tenamyd Cosmetic

Thay vì tổ chức lễ ra mắt thông thường, Tenamyd chọn hình thức triển lãm nghệ thuật thị giác và cảm xúc mang tên "Mối lương duyên ba thập kỷ của siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung và Tenamyd Cosmetic" tại An Fine Art Gallery (TP HCM). Sự kiện do siêu mẫu, doanh nhân Vũ Cẩm Nhung dẫn dắt, người đã gắn bó cùng Tenamyd hơn 30 năm, từ khi cô trở thành siêu mẫu Việt Nam đầu tiên đạt giải châu Á năm 1994.

Tại sự kiện, khán giả có dịp đối thoại trực tiếp bằng thị giác và cảm xúc qua những tác phẩm do Giám đốc nghệ thuật Vũ Cẩm Nhung cùng ekip sáng tạo và trực tiếp sản xuất. Mỗi góc trưng bày là mỗi câu chuyện, thông điệp về vẻ đẹp tự nhiên, sự tự tin và tinh thần đổi mới, khẳng định vị thế của Tenamyd Cosmetic như sự giao thoa giữa nghệ thuật, sắc đẹp và tri thức.

Điểm nhấn trong buổi triển lãm, không gian Garden of Products (khu vườn sản phẩm) hé lộ các tác phẩm đậm chất nghệ thuật và làm đẹp. Ảnh: Tenamyd Cosmetic

Hơn ba thập kỷ trước, Vũ Cẩm Nhung là một trong những siêu mẫu thế hệ đầu của Việt Nam, được biết đến với phong thái tự tin và vẻ đẹp hiện đại. Sau thời gian hoạt động nổi bật trong làng thời trang, cô chuyển hướng sang kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực mỹ phẩm - nơi tiếp tục gắn bó với sứ mệnh lan tỏa giá trị về vẻ đẹp bền vững. Hiện cô đồng hành cùng thương hiệu Tenamyd Cosmetic, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất mỹ phẩm tại Việt Nam.

Sự kiện thu hút đông đảo giới trẻ, các beauty blogger và dàn sao đình đám như hoa hậu Giáng My, Doanh nhân/MC Thanh Mai, Á hậu Mâu Thủy, ông bầu Vũ Khắc Tiệp, bộ đôi Make up Artist Quân Pu, cựu giám khảo Next Top Nam Trung.... cùng nhiều doanh nhân nổi tiếng khác

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung (bên phải) và fashionisto Thuận Nguyễn chụp ảnh tại sự kiện. Ảnh: Tenamyd Cosmetic

Cũng trong khuôn khổ triển lãm, Tenamyd Cosmetic giới thiệu bộ ba sản phẩm serum mới được phát triển với công nghệ tiên tiến, dành riêng cho làn da châu Á, thể hiện cam kết của Tenamyd về chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Thế Đan