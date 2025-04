Thương hiệu mỹ phẩm Ozio ra mắt tại Việt Nam

Hai sản phẩm gel dưỡng ẩm phục hồi da và dưỡng da giảm mụn của thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản đều được chiết xuất từ sữa ong chúa và có mặt tại Việt Nam từ ngày 1/3.

Thương hiệu Ozio sẽ giới thiệu hai dòng sản phẩm chủ đạo gồm gel dưỡng ẩm phục hồi da sữa ong chúa Nachulife Royal Jelly Mocchiri Gel Repair Care All In One và gel dưỡng da giảm mụn sữa ong chúa Nachulife Royal Jelly Mocchiri Gel Acne Care All In One. Cả hai sản phẩm đều tích hợp 6 bước chăm sóc da trong một gồm nước hoa hồng, tinh chất, sữa dưỡng, kem dưỡng, mặt nạ và kem lót trang điểm.

Sản phẩm gel dưỡng ẩm phục hồi da sữa ong chúa Nachulife Royal Jelly Mocchiri Gel Repair Care All In One và gel dưỡng da giảm mụn sữa ong chúa Nachulife Royal Jelly Mocchiri Gel Acne Care All In One. Ảnh: Ozio

Trong đó, gel dưỡng ẩm phục hồi da sữa ong chúa Nachulife Royal Jelly Mocchiri Gel Repair Care All In One phù hợp với da khô và nhạy cảm, hỗ trợ cấp ẩm sâu và phục hồi làn da bị tổn thương. Sản phẩm chứa vitamin B5, ceramide và chiết xuất rau má giúp làm dịu da và củng cố hàng rào bảo vệ. Nachulife Royal Jelly Mocchiri Gel Repair Care All In One còn kết hợp các dưỡng chất làm đẹp, bao gồm collagen, hyaluronic acid và 4 loại ceramide làm da căng mướt và mềm mại. Sản phẩm không chứa cồn, hương liệu, dầu khoáng và chất bảo quản mạnh.

Gel dưỡng ẩm phục hồi da sữa ong chúa Nachulife Royal Jelly Mocchiri Gel Repair Care All In One. Ảnh: Ozio

Gel dưỡng da giảm mụn sữa ong chúa Nachulife Royal Jelly Mocchiri Gel Acne Care All In One dành riêng cho da dầu, dễ bị mụn, giúp cân bằng lượng dầu thừa và giảm viêm. Sản phẩm chứa rau má, hoa cúc Đức và sữa ong chúa, với công dụng làm dịu da, thải độc và làm sáng da; kết hợp salicylic acid hỗ trợ loại bỏ tế bào chết, làm sạch lỗ chân lông và kiểm soát bã nhờn. Kết cấu gel nhẹ, thấm nhanh, không gây bết dính.

Sản phẩm gel dưỡng da giảm mụn sữa ong chúa Nachulife Royal Jelly Mocchiri Gel Acne Care All In One hỗ trợ giảm mụn và giảm viêm. Ảnh: Ozio

Ozio là thương hiệu mỹ phẩm đến từ Nhật Bản, được ra mắt vào năm 200, thuộc Tập đoàn Belluna. Đại diện thương hiệu cho biết dòng sản phẩm gel của Ozio đạt cột mốc 16 triệu hộp tiêu thụ tính đến cuối tháng 2/2025. Với thành tích 7 năm liên tiếp đạt giải thưởng quốc tế và 3 năm liền nằm trong Top 3 doanh số tại các nhà thuốc Đài Loan (Trung Quốc), sản phẩm chinh phục thị trường và người tiêu dùng nhờ hiệu quả tối ưu.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), Ozio được phân phối tại các chuỗi cửa hàng mỹ phẩm, dược phẩm như Cosmed, Watsons, Matsumoto Kiyoshi và Don Don Donki. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng ghi dấu ấn trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, MoMo và ETmall. Với sự xuất hiện thường xuyên trên các chương trình truyền hình và mạng xã hội, thương hiệu không ngừng gia tăng độ nhận diện và doanh số.

"Sở hữu triết lý làm đẹp đơn giản nhưng hiệu quả, Ozio mang đến các sản phẩm dưỡng da toàn diện trong một bước, đáp ứng nhu cầu chăm sóc da nhanh chóng, tiện lợi cho người tiêu dùng hiện đại", đại diện thương hiệu cho biết.

