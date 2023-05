Thương hiệu Jillian Switzerland ra mắt flagship đầu tiên tại Hà Nội

Sau sự kiện giới thiệu thương hiệu tại Việt Nam hồi 2022, Jillian Switzerland khai trương flagship đậm chất Thụy Sĩ ở 13 Hàng Khay, nhìn ra hồ Hoàn Kiếm.

Sự kiện ra mắt flagship store diễn ra ngày 20/5. Đại diện Jillian Switzerland cho biết sự ra đời của flagship store (cửa hàng đại diện) giữa trung tâm thủ đô là sự kiện đặc biệt, giúp giới mộ điệu có cơ hội trải nghiệm đa dạng sản phẩm nước hoa từ các nhà điều chế tên tuổi thế giới.

Tọa lạc tại căn nhà Pháp cổ hơn 100 năm tuổi, Jillian Flagship Store Hanoi được thiết kế theo phong cách kiến trúc Thụy Sĩ, thủ công và tối giản. Ngay khi bước vào, khách mời được chiêm ngưỡng "chiếc bàn bay" - nét đặc trưng của nhãn nước hoa cao cấp này.

Nhiều tín đồ nước hoa quan tâm sự kiện ra mắt cửa hàng đại diện.

Lấy cảm hứng từ quá trình điều hương tỉ mỉ và khả năng sáng tạo của nghệ nhân, "chiếc bàn bay" Jillian tái hiện chân thực, gần gũi hình ảnh xưởng điều chế nước hoa. Đại diện thương hiệu lý giải chiếc bàn này không giới hạn, thể hiện sự đa dạng của mùi hương và kết nối Jillian Switzerland với khách hàng.

Với phương pháp tiếp cận Eco (thuật ngữ chỉ lối sống, tinh thần trách nhiệm cao, góp phần giảm thiểu tác động xấu đến môi trường), chiếc bàn được hình thành từ những thanh gỗ nhỏ, ghép thủ công (chiều ngang nhỏ hơn 15cm), đảm bảo màu sắc hài hòa, tinh tế. Các vật liệu khác đều thân thiện với môi trường, giảm trọng lượng tối đa để tạo hiệu ứng "bàn bay" - đại diện cho khoảnh khắc thăng hoa cùng "vũ điệu mùi hương".

Không gian được thiết kế bằng các vật liệu thân thiện với môi trường, hài hòa màu sắc.

Ở góc bàn là "vườn cây" gần gũi với thiên nhiên, được nhân viên chăm chút cẩn thận. Khi thử nước hoa, khách sẽ có cảm giác như ngồi trên ghế ở quầy bar, hòa mình vào thế giới hương thơm chế tác thủ công.

"Concept chiếc bàn bay có vai trò quan trọng, cho phép ngăn trưng bày sản phẩm phía trên kết hợp cùng hệ thống kho ngay bên dưới. Do vậy, mỗi cửa hàng chỉ cần một nhân viên. Yếu tố này giúp giảm chi phí nhân sự, năng lượng cho mỗi cửa hàng", đại diện nhãn hàng cho hay.

Điểm nhấn là bàn thiết kế theo dạng lắp ghép lego với loạt module khác nhau, hầu như không sử dụng đinh ốc, dễ tháo rời và di chuyển, đồng thời tiết kiệm, tránh xả thải ra môi trường. Các hệ thống giá kệ, tủ quanh tường tại flagship cũng chế tác từ gỗ tái chế.

Là thương hiệu lành nghề, Jillian Switzerland lồng ghép nghệ thuật vào các bộ sưu tập mùi hương, kết hợp nét văn hóa, sáng tạo của từng địa phương, qua đó đưa sản phẩm cao cấp, đậm dấu ấn nghệ nhân quốc tế đến gần tín đồ nước hoa toàn cầu.

Điển hình, dòng nước hoa niche "Come out" - sáng tạo mới nhất của nhà điều hương Pomina Mirella - lấy cảm hứng từ tác phẩm đắt giá Whoever I am của họa sĩ đương đại Việt Nam - Lê Kinh Tài. Tính độc bản của nghệ nhân cũng được tái hiện ở Jillian Flagship Store Hanoi qua sắp đặt tổ kén với chất liệu giấy dó truyền thống tạo thành hộp mùi hương vô cực.

Bà Dương Diễm My - Giám đốc thương hiệu Jillian Switzerland.

"Flagship ở Hàng Khay là nơi lưu giữ, lan tỏa di sản mùi hương của Jillian Switzerland giữa trung tâm Hà Nội", đại diện thương hiệu cho hay.

Jillian Switzerland - trực thuộc công ty nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chăm sóc có mùi hương UCC Switzerland - thành lập bởi nhóm nhà điều chế hàng đầu thế giới. Với sức sáng tạo không ngừng cùng hướng đi mới mẻ, thương hiệu tiên phong ra mắt nhiều mùi hương độc đáo, được giới mộ điệu đón nhận.

Jillian Switzerland Địa chỉ: 13 Hàng Khay, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: Website: jillianswitzerland.com Fanpage: Jillian Switzerland

