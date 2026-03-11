Thương hiệu gia dụng Tactflow ra mắt thị trường Việt Nam

Tactflow - thương hiệu gia dụng đến từ Hàn Quốc, tập trung vào sự cân bằng, nghỉ ngơi của cá nhân giữa nhịp sống hối hả, ra mắt đồng thời tại xứ sở kim chi và Việt Nam từ tháng 3.

Thông qua những món đồ gia dụng, Tactflow gửi gắm đến người trẻ ở độ tuổi 25-35 thông điệp về lối sống "me-time". "Me-time" là cụm từ tiếng Anh, chỉ khoảng thời gian cá nhân dành riêng cho bản thân, để làm những việc mình thích, không bận tâm vào bất kỳ điều gì. Hay nói cách khác, me-time là thời gian cho mỗi cá nhân tập trung vào bản thân để giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng, được xem là bước chuyển mình từ xu hướng chăm sóc bản thân (Self-care), phản ánh sự thay đổi trong phong cách sống của người hiện đại.

Theo nhà sản xuất, điểm khiến Tactflow nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của Gen Z chính là ngôn ngữ thiết kế trẻ trung, năng động. Mỗi sản phẩm kết hợp hài hòa giữa bảng màu trung tính thời thượng, chất liệu cao cấp và tính ứng dụng thực tế cao.

Không gian trải nghiệm Tactflow tại cửa hàng LocknLock Estella (TP HCM). Ảnh: Tactflow

Tại thị trường Việt Nam, Tactflow chào sân bằng hai dòng sản phẩm chủ đạo, đáp ứng hai trạng thái của cuộc sống: xê dịch (Go Flow) và tĩnh lặng (Stay Flow). Cả hai đều mang ý nghĩa thuận theo tự nhiên, thể hiện tâm thế thoải mái, thư giãn và linh hoạt trong cuộc sống.

Nhóm sản phẩm Go Flow dành cho những người thích xê dịch, với tâm điểm là bộ ba bình giữ nhiệt thế hệ mới: bình giữ nhiệt Ceramic Tactflow 650 ml, cốc giữ nhiệt Mug Tactflow 700 ml và bình giữ nhiệt Flip Tactflow 730 ml.

Nhóm Stay Flow nhấn mạnh những khoảng lặng tại gia, với những đại diện như chiếc khăn tắm, đôi dép đi trong nhà, tấm thảm phòng tắm. Thương hiệu kỳ vọng, với nhóm sản phẩm này, không gian sống trở thành một "trạm sạc", giúp mỗi cá nhân bước vào hành trình lắng nghe và yêu thương bản thân nhiều hơn.

Loạt bình giữ nhiệt trong nhóm sản phẩm Go Flow. Ảnh: Tactflow

Là một thương hiệu phong cách sống, Tactflow không dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, mà thiết kế một không gian trải nghiệm ngay tại hệ thống cửa hàng LocknLock. Khu vực trưng bày lấy màu xanh làm chủ đạo, phản chiếu tinh thần phóng khoáng của thương hiệu.

Tại đây, khách hàng có thể tự do bắt trọn những khung hình bên hội bạn thân, hay đơn giản là lưu lại dấu ấn cá nhân trong không gian đầy cảm hứng. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội tham gia minigame, check-in nhận quà tặng và nhận loạt ưu đãi khi đến tham quan mua sắm. Sự kiện sẽ diễn ra vào dịp cuối tuần trong tháng 3 tại các cửa hàng LocknLock. Thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm được cập nhật tại trang Facebook chính thức của LocknLock và Tactflow.

Một bạn trẻ TP HCM lưu lại những khoảnh khắc cá nhân cùng Tactflow. Ảnh: Tactflow

Nhân dịp ra mắt, thương hiệu triển khai ưu đãi lên đến 30%. Khách hàng có thể mua sắm các sản phẩm Tactflow tại website LocknLock, hệ thống cửa hàng LocknLock trên toàn quốc và tại các gian hàng thương mại điện tử chính thức của LocknLock (Shopee, Lazada, TikTok Shop).

Diệp Chi