Thương hiệu gia dụng Minky Homecare ra mắt tại Việt Nam

Minky Homecare mang đến những sản phẩm gia dụng và vệ sinh nhà cửa chất lượng Anh quốc, hỗ trợ rút ngắn thời gian làm việc nhà.

Minky Homecare - thương hiệu đồ gia dụng và chăm sóc nhà cửa cao cấp của Anh quốc vừa có mặt tại Việt Nam. Hãng hiện phân phối hơn 20 dòng sản phẩm với một số nhóm được ưa chuộng.

Cầu là Minky Ironing Board Ergo

Cầu là Minky Ironing Board Ergo sở hữu bề mặt ủi rộng, vải phủ cotton 100% tích hợp lớp phản nhiệt giúp tăng khả năng truyền nhiệt, rút ngắn thời gian ủi. Sản phẩm được thiết kế và sản xuất tại Anh quốc, phù hợp cho không gian gia đình hiện đại.

Cầu là Minky Ironing Board Ergo sở hữu thiết kế hiện đại, tiện dụng. Ảnh: Minky Homecare

Cây lau nhà Minky Opti-Clean Spin Mop

Cây lau nhà Minky Opti-Clean Spin Mop được thiết kế với đầu lau microfibre giúp làm sạch sàn nhà hiệu quả và dễ dàng tháo rời để giặt, tái sử dụng. Hệ thống xoay - xả - vắt 360 độ kết hợp sợi chà giúp loại bỏ bụi bẩn, tóc và cặn bám. Xô lau hai ngăn tách biệt nước sạch và nước bẩn, thuận tiện trong quá trình sử dụng

Miếng lau, khăn lau thấm hút

Miếng lau, khăn lau thấm hút của Minky Homecare được làm từ chất liệu mềm mại, bền và có khả năng thấm hút nước nhanh. Sản phẩm dễ giặt, có thể tái sử dụng nhiều lần mà vẫn giữ được chất lượng ổn định. Nhờ thiết kế tiện dụng, miếng lau giúp người dùng dọn dẹp hiệu quả và nhẹ nhàng hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Đây là lựa chọn phù hợp cho những gia đình muốn giữ không gian sống luôn sạch sẽ và gọn gàng nhưng lại tiết kiệm thời gian, công sức.

Khăn lau từ vải microfiber thấm hút tốt. Ảnh: Minky Homecare

Dụng cụ vệ sinh và phụ kiện gia dụng

Dụng cụ vệ sinh và phụ kiện gia dụng của hang gồm: giá phơi đồ, găng tay lau bụi, bàn chải lông xơ vải, túi giặt, kẹp phơi... và nhiều sản phẩm tiện ích khác đạt chuẩn châu Âu. Các sản phẩm này được thiết kế để hỗ trợ tối đa công việc dọn dẹp và chăm sóc nhà cửa hàng ngày. Với chất liệu bền và thao tác dễ sử dụng, chúng mang đến sự thuận tiện và gọn gàng cho không gian sống.

Hiện tại, các sản phẩm của Minky Homecare được phân phối bởi Công ty TNHH Kho sỉ châu Âu. Đại diện doanh nghiệp cho biết trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng độ phủ tại các hệ thống bán lẻ và thương mại điện tử. Đồng thời, thương hiệu của Anh quốc cũng đẩy mạnh truyền thông nhằm giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về tính năng, nguồn gốc và độ bền của sản phẩm.

"Minky đặt mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu gia dụng hàng đầu tại Việt Nam, mang lại giải pháp làm sạch an toàn, thông minh và tiết kiệm thời gian cho người dùng", đại diện thương hiệu cho biết.

Thương hiệu có đa dạng khăn cho từng khu vực trong nhà. Ảnh: Minky Homecare

Minky Homecare được thành lập vào năm 1941 tại Anh và nhanh chóng trở thành thương hiệu lớn trong ngành chăm sóc gia đình. Trong suốt hơn 80 năm phát triển, Minky tập trung vào thiết kế thông minh, tính bền bỉ và hiệu quả làm sạch cao. Nhiều sản phẩm của hãng được gắn chứng nhận Royal Warrant – danh hiệu dành cho các thương hiệu đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Hoàng gia Anh.

Danh tiếng của Minky được xây dựng trên những sản phẩm có khả năng tối ưu hóa quy trình dọn dẹp, phù hợp yêu cầu cuộc sống hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh người dùng quan tâm nhiều hơn tới chất lượng, độ an toàn và nguồn gốc sản phẩm.

(Nguồn: Công ty TNHH Kho sỉ châu Âu)