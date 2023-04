Thương hiệu gia dụng Breville ra mắt sản phẩm tại Việt Nam

Breville giới thiệu hai dòng máy pha cà phê thế hệ mới và lò nướng đối lưu thông minh tại thị trường Việt Nam.

Breville giới thiệu bộ sưu tập máy pha cà phê mới gồm Breville 876 the Barista Express Impress, Breville 878 the Barista Pro™ - BES878, nâng cấp từ dòng sản phẩm từng ra mắt năm 2021. Ngoài ra, thương hiệu từ Australia còn tung ra thị trường lò nướng đối lưu thông minh Breville the Smart Oven Air Fryer - BOV860, hỗ trợ nhu cầu nấu ăn của các nhà nội trợ. Tại Việt Nam, thiết bị gia dụng Breville được phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Epicure Vina.

Máy pha cà phê Breville 876 the Barista Express® Impress. Ảnh: Breville

Đại diện công ty cho biết, lấy ý tưởng từ sản phẩm bán chạy tại thị trường châu Á là Breville 870 the Barista Express, model Breville 876 lần này giữ nguyên kiểu dáng thiết kế đồng hồ áp suất cơ học ở mặt trước, chất liệu inox với các đường uốn cong nhẹ ở góc máy, tạo điểm nhấn cho không gian bếp hiện đại.

Với Breville 878 the Barista Pro - BES878, sản phẩm giới thiệu ra thị trường có ba màu gồm thép xước không gỉ, thép đen không gỉ và trắng muối biển. Dòng thiết bị nổi bật với thiết kế linh hoạt từ cổ điển đến hiện đại, phù hợp với nhiều không gian sống hoặc làm việc.

Máy pha cà phê Breville 878 the Barista Pro - BES878. Ảnh: Breville

Trong khi đó, lò nướng đối lưu thông minh Breville the Smart Oven Air Fryer - BOV860 là lựa chọn thích hợp cho các nhà nội trợ, phục vụ nhu cầu nấu ăn thuận tiện, đơn giản. Sản phẩm có thiết kế hiện đại, làm từ vật liệu thép không gỉ, dễ dàng vệ sinh, tích hợp 11 chức năng nướng bánh, đối lưu, hấp, hầm, nướng chiên không dầu. Ngoài ra, với công nghệ element iQ™ system (lò nướng kết hợp lò vi sóng), thiết bị mới cho ra món ăn nhanh, ngon hơn nhờ việc điều phối luồng khí nóng đồng đều bên trong, kiểm soát nhiệt độ chính xác.

Breville là thương hiệu gia dụng cao cấp từ Australia, thành lập năm 1932. Hơn 90 năm hoạt động, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm nhà bếp như máy xay sinh tố, lò vi sóng, ấm đun nước, máy pha cà phê, lò nướng... cho hơn 70 quốc gia toàn cầu.

Lò nướng đối lưu thông minh Breville the Smart Oven Air Fryer - BOV860. Ảnh: Breville

"Ra mắt bộ sưu tập máy pha cà phê và lò nướng đối lưu thông minh, chúng tôi kỳ vọng giúp tiện nghi hơn trong quá trình sử dụng, nâng cao chất lượng sống, làm việc của khách hàng", đại diện Breville nhấn mạnh.

(Nguồn: Breville)