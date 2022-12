Thương hiệu gia dụng 13 năm theo đuổi vẻ đẹp của sắc đen

Từ logo cho đến các sản phẩm của thương hiệu gia dụng Junger đều trung thành với sắc màu đen chủ đạo.

Theo đại diện thương hiệu gia dụng Junger, đen là sắc thái tối nhất trong bảng màu nhưng cũng tượng trưng cho vẻ đẹp của sự quyền lực, bí ẩn và cuốn hút. Đây cũng là lý do khiến thương hiệu này theo đuổi các thiết kế mang gam màu này trong suốt 13 năm, với mong muốn tạo nên những sản phẩm tối giản mà vẫn tinh tế và sang trọng.

Xu hướng chọn màu sắc của các thương hiệu

Thời gian gần đây, hàng loạt hãng điện máy nổi tiếng như Panasonic, Samsung, Sony... sau nhiều lần thay đổi gam màu truyền tải tinh thần thương hiệu, vẫn quay về với logo tông màu đen. Dưới góc độ truyền thông, logo màu đen được đánh giá sở hữu vẻ đẹp tối giản, tinh tế, sang trọng, không lỗi thời, đồng thời còn mang hàm ý về sự phát triển bền vững. Trong ngành hàng cao cấp, cũng có không ít tên tuổi lớn trung thành với sắc đen, điển hình như hãng xe sang Mercedes.

Là thương hiệu đến từ Đức, ngay từ khi khởi đầu, Junger đã lựa chọn logo chủ đạo mang tông màu đen. Theo đại diện đơn vị, chính sự duy mỹ ẩn sau vẻ ngoài tối giản của sắc đen đã khiến Junger đưa gam màu này vào cả bộ nhận diện thương hiệu và bộ sưu tập sản phẩm gia dụng nhà bếp hiện đại gồm: bếp điện từ, bếp hồng ngoại, lò vi sóng...

Không gian bếp sang trọng với các sản phẩm gia dụng của Junger. Ảnh: Junger

Trên thực tế, không gian bếp màu đen đã và đang trở thành xu hướng phổ biến trong cả lĩnh vực trang trí nội thất và đồ gia dụng, được nhiều gia chủ ưu tiên lựa chọn mỗi khi cần làm mới ngôi nhà. Theo một bài viết đăng tải trên tạp chí Architectural Digest, nhà thiết kế Lauren Buxbaum Gordon đưa ra quan điểm rằng, màu đen tượng trưng cho những người đam mê thiết kế và không ngại mạo hiểm. Cô cho rằng về mặt thẩm mỹ, màu đen có xu hướng tạo cảm giác trang trọng hơn so với các sắc màu khác.

"Với chiều sâu và sự tinh tế, màu đen mang đến những hiệu ứng đáng ngạc nhiên trong không gian nhỏ", Alison Levasseur - Giám đốc nội thất và sân vườn của ADPro cho biết.

Trước xu hướng chung này, Junger ngày càng chăm chút cho từng sản phẩm, với mong muốn đem đến một tổng thể không gian bếp ấn tượng, tạo cảm hứng cho những người nội trợ và thể hiện phong cách của gia chủ.

"Việc giúp khách hàng định hình phong cách nhà bếp bằng những sản phẩm gia dụng tinh tế, có màu đen chủ đạo sẽ góp phần tạo nên những căn bếp hiện đại, vừa đảm bảo thẩm mỹ nhưng vẫn đầy đủ công năng", đại diện thương hiệu Junger nhấn mạnh.

Bộ nhận diện thương hiệu Junger nổi bật trên nền màu đen. Ảnh: Junger

Kết hợp sắc đen với phong cách Bauhaus của Đức

Ngoài sắc đen ấn tượng, Junger còn ứng dụng phong cách thiết kế Bauhaus của Đức vào quy trình thiết kế. Phong cách Bauhaus (có nghĩa là: ngôi nhà đang được xây dựng) ra đời vào những năm đầu của thế kỷ 20 tại Đức. Đặc trưng cơ bản nhất của phong cách Bauhaus chính là quan điểm "đẹp luôn đi đôi với công năng", đồng thời có sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố như màu sắc, không gian, bố cục, hình thái... Những không gian theo đuổi phong cách này thường tập trung tối giản hóa chi tiết nhờ được sắp xếp theo bố cục hợp lý, không rối mắt, tạo nên cảm giác gọn gàng, ngăn nắp.

Sau hơn 100 năm phát triển, phong cách Bauhaus đã vượt ra khỏi biên giới nước Đức và có tầm ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Theo các chuyên gia nhận định, cảm hứng Bauhaus đang được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực thiết kế nội thất hiện đại tại Việt Nam.

Xuất phát từ việc nghiên cứu tỉ mỉ nền tảng thiết kế này, Junger đã đưa trọn vẹn tinh thần Đức vào từng bộ sản phẩm nhà bếp của thương hiệu trong suốt 13 năm qua. Đại diện hãng gia dụng cho biết, từng chất liệu, linh kiện, chi tiết nhỏ đều được đội ngũ chuyên gia kỳ công chọn lọc và liên tục điều chỉnh. Từ đó sẽ tạo ra những sản phẩm vừa đảm bảo yếu tố sang trọng, hiện đại, vừa tích hợp công nghệ tiên tiến như: Schott Ceran, hệ thống cảm biến Dual Ego 7 - Radiant... nhằm đơn giản hóa việc bếp núc và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các bà nội trợ.

Không gian nhà bếp với các sản phẩm gia dụng mang phong cách Bauhaus. Ảnh: Junger

Vốn yêu thích phong cách tối giản, chị Thanh Huyền (Hà Nội) đã gắn bó với các sản phẩm bếp của thương hiệu Junger từ hơn 5 năm nay. Sau khi chuyển sang nhà mới, chị vẫn lựa chọn sử dụng các món gia dụng mang thương hiệu này, sau khi đánh giá cao vẻ đẹp bền vững và chức năng đa dạng.

"Những thiết bị nhà bếp Junger sau nhiều năm mà không có cảm giác bị lỗi mốt. Thiết kế đơn giản, tông màu đen sang trọng nên rất dễ phối hợp cùng các phong cách nội thất khác nhau", chị Huyền bày tỏ.

Giữa nhiều tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực đồ gia dụng, Junger vẫn kiên trì theo đuổi vẻ đẹp đơn giản nhưng khó lẫn. Phía thương hiệu tiết lộ, "simple is the best - đơn giản là nhất", tối giản không có nghĩa là đơn điệu... sẽ luôn là định vị mà Junger gửi gắm vào các bộ sưu tập sản phẩm trong tương lai.

Thu Hương