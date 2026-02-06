Thương hiệu Fairmont Hotels & Resorts lần đầu có mặt tại Việt Nam

Mở cửa vào tháng 2/2026, Fairmont Hà Nội mang di sản trăm năm của thương hiệu hòa cùng thiết kế đương đại, nghệ thuật bản địa giữa trung tâm phố cổ.

Fairmont Hotels & Resorts là thương hiệu khách sạn cao cấp thuộc tập đoàn Accor, chính thức có mặt tại Việt Nam với khách sạn đầu tiên nằm giữa phố cổ - Fairmont Hà Nội. Dự án do Perkins Eastman và Aston Design đảm nhiệm thiết kế, kế thừa di sản hơn một thế kỷ của Fairmont và chiều sâu văn hóa nghìn năm của thủ đô.

Khách sạn nằm giữa phố cổ với kiến trúc giao thoa giữa đương đại và di sản. Ảnh: Fairmont Hà Nội

Hệ thống 241 phòng nghỉ gồm 38 phòng Fairmont Gold, 12 phòng suite và phòng tổng thống sắp ra mắt. Không gian lưu trú được thiết kế theo hướng cổ điển với tầm nhìn hướng ra phố cổ, trung tâm thành phố hoặc vườn nội khu.

Lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa thủ đô và sông Hồng, kiến trúc Fairmont Hà Nội xây dựng theo cấu trúc không gian nhiều lớp, tối ưu ánh sáng tự nhiên. Nội thất cân bằng giữa nhịp sống đương đại và chiều sâu văn hóa, gợi nhắc hình ảnh phố cổ và hoàng thành Thăng Long.

Về ẩm thực, khách sạn quy tụ 8 nhà hàng, quầy bar và lounge. Trong đó, nhà hàng Trần Dynasty sắp ra mắt do bếp trưởng Luke Nguyen dẫn dắt, mang đến trải nghiệm ẩm thực Việt theo tinh thần đương đại. Chuỗi nhà hàng khác như Hiryu với các món Nhật, hay Bacco với sự dẫn dắt của bếp trưởng sao Michelin Nicolas Isnard, tôn vinh ẩm thực Italy... đều đã sẵn sàng chào đón thực khách, mang đến trải nghiệm ẩm thực tinh tế.

Không gian phòng nghỉ với nội thất sang trọng và hệ tiện nghi hiện đại. Ảnh: Fairmont Hà Nội

Trên tầng thượng là Pool Terrace & Bar cạnh bể bơi, dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Ngoài ra, 10 Central Café, YY Bar và Fairmont Gold Lounge đều đã sẵn sàng đón khách.

Ở mảng chăm sóc sức khỏe, Fairmont Hà Nội giới thiệu Cirua Spa, Fitness & Wellness Club rộng 3.500 m2. Tổ hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện với khu thủy trị liệu, nhiệt trị liệu, hồ ngâm lạnh, sauna, phòng xông hơi, 10 phòng trị liệu riêng sắp ra mắt và studio thể hình hiện đại.

Hệ thống không gian tổ chức sự kiện, hội nghị linh hoạt với trang thiết bị âm thanh, ánh sáng. Ảnh: Fairmont Hà Nội

Về sự kiện, khách sạn sở hữu hệ thống không gian linh hoạt tại trung tâm Hoàn Kiếm. Điểm nhấn là phòng đại tiệc không cột rộng 1.100 m2 cùng chuỗi phòng họp đón ánh sáng tự nhiên, tạo nên tổ hợp sự kiện tổng diện tích hơn 4.000 m2.

Ông Omer Acar, Tổng giám đốc điều hành Fairmont Hotels & Resorts, cho biết Fairmont Hà Nội là điểm đến mới trong danh mục toàn cầu của thương hiệu, tôn vinh sự sang trọng cùng giá trị văn hóa lâu đời của địa phương.

Ông Jean-François Brun, Tổng quản lý Fairmont Hà Nội, cũng cho biết khách sạn mong muốn kể câu chuyện giao hòa giữa di sản trăm năm của thương hiệu cùng văn hóa, cốt cách và nhịp sống Hà Nội. "Triết lý của chúng tôi là lấy văn hóa bản địa làm gốc rễ, nghệ thuật địa phương làm điểm chạm và sự tận tâm, chân thành làm cốt lõi trong cách phục vụ", ông nhấn mạnh.

Không gian nhà hàng Bacco với sự dẫn dắt của đầu bếp Michelin Nicolas Isnard, chuyên các món ngon Italy. Ảnh: Fairmont Hà Nội

Đại diện chủ sở hữu, ông Lê Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Gelex, nhận định dự án được kiến tạo như một biểu tượng mới tại trung tâm kinh tế - thương mại của thủ đô. "Sự ra mắt của Fairmont Hà Nội thể hiện cam kết đồng hành dài hạn trong phát triển đô thị hiện đại gắn với bản sắc văn hóa của tập đoàn", ông nói thêm.

Từ tháng 2 đến hết tháng 4/2026, du khách và thành viên ALL Accor có thể trải nghiệm Fairmont Hà Nội với ưu đãi tín dụng 1 triệu đồng mỗi đêm tại hệ thống nhà hàng và quầy bar.

Đan Minh