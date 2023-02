Thương hiệu 'Chúa nhẫn' sẽ có thêm phim mới

Hãng Warner Bros. xác nhận sẽ làm thêm dự án phim dựa trên các tiểu thuyết thuộc thương hiệu "Chúa nhẫn" của tác giả J. R. R. Tolkien.

Ngày 23/2, David Zaslav - một cán bộ cấp cao của Warner Bros - thông báo đạt thỏa thuận để tái khởi động thương hiệu Chúa nhẫn, New Line Cinema chịu trách nhiệm sản xuất loạt phim. Hai đơn vị từng cho ra đời các loạt phim The Lord of the Rings (2001-2003) và The Hobbit (2012-2014).

Nhân vật chính Frodo (Elijah Wood đóng) của loạt phim "Chúa nhẫn". Ảnh: Everett Collection

Đại diện hãng phim cho biết các dự án mới sẽ không phải bản làm lại của các phần phim trước. Nhà sản xuất Michael De Luca nói: "Vũ trụ tuyệt đẹp và phức tạp của J.R.R. Tolkien sáng tạo vẫn còn nhiều điều chưa được khai phá trên màn ảnh. Chúng tôi háo hức khi được hợp tác đơn vị giữ bản quyền loạt truyện để mời người hâm mộ cùng đi sâu hơn vào thế giới Trung Địa".

Warner Bros và New Line Cinema hiện bắt tay sản xuất series hoạt hình The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Kịch bản lấy bối cảnh 183 năm trước phần The Lord of the Rings: The Two Towers (2002). Các loạt mới của thương hiệu hiện chưa được tiết lộ.

Đầu thập niên 2000, hãng Warner Bros chuyển thể tiểu thuyết thành loạt ba phim điện ảnh. Các tác phẩm thu gần 3 tỷ USD tại phòng vé, trở thành một trong những thương hiệu điện ảnh thành công nhất. Các phần phim cũng đoạt 17 tượng vàng Oscar trên tổng 30 đề cử.

Sau thành công của phim, Warner Bros tiếp tục làm bộ ba phim Hobbit. Dù không tạo tiếng vang như tác phẩm trước đó, ba phần đạt doanh thu hơn 2,93 tỷ USD tại phòng vé nhờ lượng fan đông đảo.

Trailer The Lord of the Rings: The Two Towers Trailer "The Lord of the Rings: The Two Towers". Video: Warner Bros

Năm 2022, Amazon đầu tư 465 triệu USD cho mùa đầu tiên series Chúa nhẫn, mức ngân sách kỷ lục của phim truyền hình. Trong đó, khoảng 250 triệu USD được dùng để mua bản quyền các tác phẩm của nhà văn J. R. R. Tolkien. The Screen Rant, các dự án mới của Warner Bros sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với series của Amazon.

