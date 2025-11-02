Thương hiệu bánh thủ công Pháp mở tiệm đầu tiên tại Phú Quốc

Tập đoàn Sun Group khai trương Eric Kayser, cửa hàng đầu tiên của Maison Kayser tại Phú Quốc, giới thiệu các dòng bánh thủ công, cà phê, trà và món ăn phong cách Pháp.

Sự kiện được tổ chức tại thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc), ngày 1/11. Maison Kayser là thương hiệu bánh mì và bánh ngọt thủ công nổi tiếng của Pháp, từng giành 14 giải thưởng quốc tế.

Toàn cảnh lễ khai trương tiệm bánh Eric Kayser. Ảnh: Sun Group

Eric Kayser là dòng thương hiệu tiêu biểu của Maison Kayser, mang phong vị chuẩn Paris đến thực khách toàn cầu. Điểm khác biệt làm nên danh tiếng của thương hiệu là men tự nhiên Sourdough, được ủ mới mỗi ngày và lên men chậm trong 12 giờ. Nhờ đó, bánh có lớp vỏ giòn mỏng, vị chua thanh nhẹ, dễ tiêu hóa và tốt cho sức khỏe. Mỗi chiếc bánh được làm thủ công với sự tỉ mỉ và kiên nhẫn, nhưng vẫn tuân thủ triết lý "Lên men chậm - phục vụ nhanh" đặc trưng của thương hiệu.

Tại Phú Quốc, thực khách có thể thưởng thức các dòng bánh đặc trưng như Baguette, Croissant, Pain au Chocolat hay bánh mì Sourdough, tất cả đều được nướng tại chỗ mỗi ngày. Thực đơn còn mở rộng với các loại bánh ngọt cao cấp như Cookies, Brownie, Tart, Macaron, Canele, cùng các dòng bánh mặn như sandwich tươi, kèm nhân cá ngừ, giăm bông hoặc phô mai, mang đến trải nghiệm phong phú cho thực khách.

Nghệ nhân làm bánh Eric Kayser tại ngày khai trương. Ảnh: Sun Group

Tiệm có vị trí tại trung tâm thị trấn Hoàng Hôn, mang phong cách Địa Trung Hải tinh tế, hướng ra Cầu Hôn, biểu tượng của Phú Quốc và là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất đảo. Eric Kayser là nơi dành cho những ai yêu thích phong cách brunch hay cà phê chuẩn Pháp, tiệm là điểm hẹn cho du khách muốn tận hưởng không gian trà chiều trong khung cảnh hoàng hôn rực rỡ.

Phát biểu tại lễ khai trương, nghệ nhân Eric Kayser cho biết, Phú Quốc là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới. Vùng đất này là nơi lý tưởng để Maison Kayser mở ra chương mới, kết hợp tinh hoa ẩm thực Pháp với vẻ đẹp và nhịp sống độc đáo.

Sự hiện diện của Maison Kayser tại Phú Quốc đã tạo nên sức hút đặc biệt với du khách trong và ngoài nước. Ngay trong ngày đầu khai trương, tiệm Eric Kayser Phú Quốc đã đón hàng trăm lượt khách đến thưởng thức trà chiều và các dòng bánh đặc trưng mang hương vị nước Pháp.

Một số loại bánh tại tiệm. Ảnh: Sun Group

Du khách Hàn Quốc, Lee Ji-ho, cho biết cô đã nhìn thấy biển hiệu của Eric Kayser từ khi đến Phú Quốc và chờ đợi ngày khai trương để được ăn món croissant yêu thích. "Thật khó để thưởng thức ‘một lát Paris’ khi không ở Pháp, nên tôi xem đây là một trải nghiệm may mắn", nữ du khách nói.

Du khách Thái Lan Sirikarn Wattanapong cho biết từng thưởng thức bánh của Eric Kayser ở Bangkok và Singapore, nhưng trải nghiệm tại Phú Quốc mang cảm giác rất khác. "Vẫn là hương vị Pháp đặc trưng, nhưng khi vừa thưởng thức bánh, vừa ngắm hoàng hôn buông xuống Cầu Hôn, tận hưởng không gian phố biển và những màn trình diễn nghệ thuật, cảm xúc thật sự đặc biệt", du khách này nói.

Không gian cửa hàng mang phong cách châu Âu. Ảnh: Sun Group

Hiện Sun Group là đối tác khai thác độc quyền thương hiệu Maison Kayser tại Việt Nam. Cửa hàng đầu tiên này tiếp nối hành trình đưa tinh hoa ẩm thực thế giới đến Việt Nam của tập đoàn, sau khi hợp tác cùng Michelin Guide, cẩm nang ẩm thực danh giá bậc nhất thế giới, để vinh danh và nâng tầm ẩm thực Việt với hệ thống nhà hàng gắn sao Michelin đầu tiên tại ba miền trong hai năm qua.

Maison Kayser được sáng lập năm 1996 tại Paris bởi nghệ nhân Eric Kayser, người được xem là bậc thầy trong nghệ thuật làm bánh thủ công Pháp. Hiện thương hiệu có hơn 300 cửa hàng tại 30 quốc gia, nhận 14 giải thưởng uy tín như Best Croissant in Paris, New York Best Baguette Award hay Tokyo Best Baker Award...

Hoàng Đan