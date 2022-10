Thương hiệu bán lẻ MAP hợp tác ứng dụng thanh toán Atome

Người tiêu dùng Việt Nam sẽ dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm thời trang thuộc thương hiệu bán lẻ MAP nhờ vào ứng dụng thanh toán Atome.

Nắm bắt được xu hướng của thị trường và thị hiếu của thế hệ người tiêu dùng trẻ, MAP đã "bắt tay" hợp tác cùng Atome (Available To Me), nền tảng thanh toán "Mua trước, trả sau" hàng đầu châu Á. Trước khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam, Atome đã có mặt trên 9 thị trường gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản. Việc hợp tác này mang đến cơ hội mua sắm thuận tiện hơn cho những người yêu thích công nghệ di động và thanh toán kỹ thuật số.

Với Atome, người tiêu dùng tại Việt Nam có khả năng tiếp cận và thanh toán cho các thương hiệu thời trang được phân phối bởi MAP tại nhiều cửa hàng bán lẻ bằng phương thức "Mua trước, trả sau" với 3 kỳ thanh toán không lãi suất. Hơn nữa, sau khi tải ứng dụng Atome trên Google Play hoặc App Store, mua sắm tại các cửa hàng của MAP, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi lên đến 50.000 đồng áp dụng cho đơn hàng đầu tiên.

Ông Tạ Xuân Thịnh - Tổng giám đốc Atome Việt Nam cùng bà Gen Lehn Gyoengyver - Country Head của Inditex (MAP) tại sự kiện công bố hợp tác với 4 thương hiệu: Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear và Stradivarius.

Bà Gen Lehn Gyoengyver, Country Head của Inditex (MAP) cho biết: "Sự hợp tác lần này tại Việt Nam là sự mở rộng cho thành công của quan hệ hợp tác đã được chúng tôi xác lập tại Indonesia vào năm ngoái. MAP mong muốn hỗ trợ phục hồi kinh tế Việt Nam sau đại dịch theo cách tốt nhất có thể. Chúng tôi tin rằng việc hợp tác với Atome sẽ phát triển và thúc đẩy số hóa ngành bán lẻ tại Việt Nam, đồng thời giúp tăng khả năng tiếp cận và chi trả cho các thương hiệu chất lượng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng Việt".

Tổng giám đốc Atome Việt Nam, ông Tạ Xuân Thịnh, cho biết sự hợp tác giữa MAP và Atome tạo điều kiện cho người tiêu dùng Việt Nam có nhiều lựa chọn về thanh toán và tăng khả năng chi trả đối với các thương hiệu đẳng cấp thế giới của MAP. Sự dễ dàng, minh bạch và đơn giản của việc thanh toán "Mua trước, trả sau" với Atome sẽ cải thiện trải nghiệm mua sắm. "Với Atome, giờ đây người tiêu dùng có khả năng mua sắm thuận tiện cũng như quản lý tài chính linh hoạt hơn, đồng thời có thể sở hữu những đam mê, khát vọng của mình", ông khẳng định.

Khách hàng mua sắm tại Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear và Stradivarius sẽ nhận voucher khuyến mãi lên tới 50.000 đồng cho lần đầu mua hàng và thanh toán bằng Atome.

Vào tháng trước, ngân hàng HSBC đã công bố quan hệ đối tác với Atome Financial, công ty sở hữu ứng dụng thanh toán "Mua trước, trả sau" Atome cùng hạn mức tín dụng lên đến 100 triệu USD. Kết quả của lần hợp tác này là sự mở rộng quan hệ đối tác với các ngân hàng, từ sau khi Atome Financial nhận được tài trợ trị giá 500 triệu USD cho mối quan hệ đối tác 10 năm với ngân hàng Standard Chartered vào năm ngoái.

Atome thuộc Advance Intelligence Group, một trong những công ty khởi nghiệp lớn nhất về công nghệ độc lập, trụ sở tại Singapore và có mặt trên khắp Nam và Đông Nam Á và Trung Quốc. Atome đã hợp tác với hơn 100 nhà bán lẻ và thương hiệu hàng đầu như: Amore Pacific (Sulwhasoo, Laneige, innisfree), Shiseido, Sociolla, MMA (Planet Sports, Champion, New Era, Birkenstock, Converse), Son Kim Mode (Vera, Jockey), Robins Department Store, Hoa Sen Viet (The Face Shop), Ecco, Cole Haan, Bitis, Akemi Uchi, ALDO, Pierre Cardin, Peak Sport, Index Living Mall, and House Of Luggage.

Một khách hàng sử dụng Atome để thanh toán khi mua sắm tại cửa hàng Massimo Dutti ở TP HCM.

Nhà bán lẻ đa thương hiệu lớn nhất Indonesia, PT Mitra Adiperkasa TBK (MAP) từ khi thành lập cho đến nay đã gây được tiếng vang lớn trên toàn khu vực. Thông qua việc sở hữu danh mục hơn 150 thương hiệu thuộc các lĩnh vực thể thao, thời trang, F&B... MAP đã nhanh chóng thâm nhập vào toàn bộ thị trường ở châu Á.

Ngày nay, MAP được biết đến như một nhà bán lẻ về phong cách sống hàng đầu khu vực với hơn 2.400 cửa hàng bán lẻ cùng danh mục đầu tư đa dạng. Một số thương hiệu mang tính biểu tượng của MAP bao gồm: PullandBear, ZARA, Apple, Stradivarius, Marks & Spencer, SOGO, Massimo Dutti, Oshkosh B’Gosh... cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Tập đoàn MAP với 26.000 nhân viên phát triển phi thường qua nhiều năm, đỉnh điểm là IPO vào năm 2011 đã được Fortune bình chọn là "Công ty được yêu thích nhất Indonesia" (Top 20) năm 2012 và Top 40 Công ty hàng đầu của Forbes Indonesia năm 2011.

Tại Việt Nam, MAP hiện sở hữu chuỗi 5 cửa hàng bán lẻ tại các trung tâm thương mại như Vincom Đồng Khởi (TP HCM), Vincom Bà Triệu (Hà Nội)... với hệ thống thương hiệu về thời trang, phong cách sống được người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ yêu thích như: Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear và Stradivarius.

(Nguồn: Atome)