Thương hiệu bia thủ công 1689 Beckent Bauer tổ chức buổi tiệc thưởng bia, cocktail chế tác từ bia trên du thuyền 5 sao giữa vịnh Hạ Long nhằm khẳng định sự tinh tế và khác biệt.

Đó là sự kiện "A Voyage of Heritage by 1689 Beckent Bauer" (Hành trình di sản do 1689 Beckent Bauer thực hiện) vừa diễn ra hôm 6/4, nhằm mang đến một trải nghiệm văn hóa - ẩm thực độc bản cho những người yêu bia thủ công và trân trọng giá trị di sản bền vững. Theo ban tổ chức, sự kiện là dấu ấn quan trọng trong hành trình khẳng định đẳng cấp của thương hiệu 1689 Beckent Bauer.

Giữa những vách núi đá vôi kỳ vĩ, làn nước xanh ngọc bích và ánh hoàng hôn dát vàng lên mặt biển, không gian du thuyền Saquila Yacht được trang trí lấy cảm hứng từ những nét đẹp cổ điển châu Âu, với ánh sáng vàng dịu nhẹ. 1689 Beckent Bauer góp thêm mùi malt, hoa phảng phất và những bom bia được chế tác thủ công... Khách mời bước lên du thuyền không chỉ để thưởng thức bia, mà còn được đắm chìm trong một không gian nghệ thuật - nơi từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút để tôn vinh vị giác và cảm xúc, để kết nối giữa truyền thống và hiện đại.

Một góc sự kiện "A Voyage of Heritage by 1689 Beckent Bauer". Ảnh: 1689 Beckent Bauer

Nét độc đáo trong bữa tiệc là những ly cocktail chế tác từ các dòng bia thủ công 1689 Beckent Bauer kết hợp cùng nước hoa quả được phục vụ trong tiếng nhạc jazz, dưới ánh hoàng hôn giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới. Những người tổ chức bữa tiệc muốn phá vỡ những định kiến trước đây về việc cocktail chỉ đơn thuần pha chế từ rượu. Đây cũng là cách để 1689 Beckent Bauer khẳng định nét độc bản, khác biệt trong mỗi trải nghiệm mang đến cho khách hàng.

Điểm nhấn trong chương trình là talkshow giữa ông Vũ Văn Hiền - chuyên gia bia thủ công, bà Vũ Minh Phương (con gái ông) - thành viên ban giám khảo cuộc thi Bia thủ công châu Á và - bà Nguyễn Thị Thu Vân - đại diện thương hiệu 1689 Beckent Bauer. Các chuyên gia đã mang đến những góc nhìn thú vị về bia thủ công, dẫn dắt các vị khách qua hành trình khám phá từng loại bia, từng tầng hương.

Ông Vũ Văn Hiền (thứ 2 từ trái qua phải) cùng con gái Vũ Minh Phương (thứ 3 từ trái qua phải) và bà Nguyễn Thị Thu Vân- đại diện của thương hiệu 1689 Beckent Bauer (ngoài cùng bên phải) chia sẻ tại Talkshow. Ảnh: 1689 Beckent Bauer

Tại bữa tiệc, mỗi cái chạm ly là một sự kết nối đầy cảm hứng. Các vị khách cùng uống bia, cùng nhau trò chuyện, chiêm nghiệm và chia sẻ về một phong cách sống - sống chậm, sống sâu và sống biết thưởng thức. Giữa tiếng nhạc nhẹ, những tiếng cụng ly mở ra đối thoại giữa những người cùng chung mong muốn lan tỏa những giá trị bền vững. Bên cạnh hành trình thưởng lãm hương vị với nhiều cung bậc cảm xúc, sự kiện còn là không gian gặp gỡ của những tâm hồn có gu thưởng thức.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân cho biết: "Chúng tôi không chỉ tạo ra những dòng bia thủ công độc bản, mà còn mong muốn kiến tạo một triết lý sống - sống tinh tế, sống có chiều sâu và sống để khẳng định nét độc bản của riêng mình". Theo đó, "A Voyage of Heritage by 1689 Beckent Bauer" là lời mời gọi những tâm hồn đồng điệu cùng bước vào một hành trình, nơi hương vị, cảm xúc và di sản hòa quyện thành một trải nghiệm khó quên.

Diệp Chi