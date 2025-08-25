Thượng Hải nới quy định mua nhà

Sau Bắc Kinh, Thượng Hải cũng công bố nới lỏng chính sách về mua nhà để vực dậy thị trường bất động sản nước này.

Ngày 25/8, giới chức Thượng Hải thông báo người dân giờ có thể sở hữu không hạn chế số căn hộ ở vành đai ngoài thành phố. Đây là khu vực xa trung tâm, hiện đóng góp hai phần ba nguồn cung nhà ở cho Thượng Hải. Trước đó, các hộ gia đình chỉ được mua tối đa 2 căn tại thành phố này.

Lãi suất vay thế chấp mua căn nhà thứ 2 cũng được giảm về 3,05% một năm, từ mức 3,35% trước đó.

Thượng Hải hiện là trung tâm thương mại và tài chính của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Thông báo của chính quyền cho biết việc sửa đổi chính sách nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân và cải thiện điều kiện sống. Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tháng trước, giá nhà mới tại 70 thành phố nước này giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhà tại đây đã giảm liên tục kể từ tháng 4/2022.

Trên thị trường thứ cấp, giá cũng giảm hơn 2 năm qua, riêng tháng 7, mức này là 5,9 % so với năm ngoái.

Zhu Xinhai - Giám đốc Bán hàng tại hãng môi giới bất động sản 5i5j cho biết các chính sách của Thượng Hải "khớp với dự báo". Tuy nhiên, việc này "có thể chưa đủ kéo nhu cầu mua nhà lên cao, do tâm lý bi quan về kinh tế và thu nhập vẫn còn".

Trước đó, ngày 8/8, giới chức Bắc Kinh bất ngờ nới lỏng chính sách mua nhà để kích cầu. Thành phố này cho phép cả người dân địa phương và ngoại tỉnh tự do mua nhà mới và nhà cũ ngoài Vành đai 5.

Bất động sản và các lĩnh vực liên quan, như vật liệu xây dựng và đồ gia dụng, đóng góp khoảng 25% GDP Trung Quốc. Tuy nhiên, lĩnh vực này bắt đầu đi xuống từ cuối năm 2020, sau khi nước này siết cho vay để ngăn rủi ro tài chính với nền kinh tế.

Từ năm 2011, Thượng Hải đi đầu trong việc siết quy định mua nhà để hạ nhiệt thị trường. Người dân địa phương bị cấm mua căn hộ thứ 3 để tránh đầu cơ. Tuy nhiên, khi thị trường suy giảm nhiều năm nay, giới phân tích bắt đầu ủng hộ việc rút lại các hạn chế này.

Tháng 10 năm ngoái, thành phố đã bỏ quy định cấm người ngoại tỉnh mua nhà trong thành phố. Theo quy định mới, người dân chỉ cần đóng thuế tại địa phương 12 tháng là đủ điều kiện mua, thay vì 3 năm như trước. Người sở hữu nhà dưới 2 năm mới bị áp thuế thặng dư vốn 5,5% khi bán, thay vì 5 năm như trước đây.

Chính phủ Trung Quốc và các địa phương khác cũng áp dụng nhiều biện pháp kích cầu tương tự, gồm hạ lãi suất thế chấp và giảm tiền đặt cọc để khuyến khích giao dịch. Đầu tháng này, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch dự báo doanh số bán nhà mới tại Trung Quốc năm nay giảm 7%, tích cực hơn so với dự báo giảm 15% trước đó.

Hà Thu (theo SCMP)