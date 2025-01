Thượng Hải mời Taylor Swift làm concert

Trung QuốcGiới chức Thượng Hải hy vọng Taylor Swift tổ chức concert tại đây sau thành công của "The Eras Tour".

Theo Reuters ngày 13/1, quan chức địa phương có "cuộc đàm phán sơ bộ" với êkíp của Taylor Swift về khả năng cô đến đây biểu diễn. Ông Zhang Qi - phó giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Thượng Hải - cho biết gặp nhóm đại diện nghệ sĩ tại thành phố. Ông nói: "Về việc điều này có thể diễn ra hay không, chúng tôi cho rằng sẽ phụ thuộc vào thị trường và sức hấp dẫn của Thượng Hải. Nhưng chúng tôi lạc quan về việc chuyện này thành hiện thực trong năm nay".

Taylor Swift trên sân khấu "The Eras Tour". Ảnh: Instagram Taylor Nation

Taylor Swift vừa hoàn thành chuỗi concert The Eras Tour tại 21 quốc gia. Tour diễn không chỉ mang lại cho cô khoảng 2,2 tỷ USD lợi nhuận, còn thúc đẩy kinh tế nhiều thành phố nơi cô dừng chân. Tuy nhiên, Trung Quốc không nằm trong danh sách lưu diễn lần này của Swift dù quốc gia này có lượng lớn người hâm mộ ca sĩ. Quản lý truyền thông của Taylor Swift chưa phản hồi hãng tin.

Năm 2014, Taylor Swift từng chọn Thượng Hải là một trong những chặng dừng chân của Red Tour. Theo Sixth Tone, tất cả vé được bán sạch trong một phút, đạt kỷ lục lượt bán nhanh nhất lịch sử Trung Quốc. Một năm sau, cô trở lại thành phố với ba đêm diễn thuộc chuỗi concert 1989 World Tour. Năm 2019, cô dự sự kiện Alibaba's 11.11 Countdown Gala, trình diễn ba bản hit ME!, Lover và You Need to Calm Down.

Taylor Swift biểu diễn tại Thượng Hải 2019 Taylor Swift trình diễn ca khúc "ME!" tại Thượng Hải năm 2019. Video: YouTube TaylorShreya13

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 11 album, Swift nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard, 30 cúp VMAs. Năm 2023, cô được TIME chọn là "Nhân vật của năm". Hôm 27/11, tạp chí Billboard công bố cô xếp hạng hai Top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21. Hiện cô hẹn hò cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce.

The Eras Tour là chuyến lưu diễn quốc tế gây tiếng vang của Taylor Swift. Tour diễn gồm 149 show tại 51 thành phố khắp thế giới, đón hơn 10 triệu khán giả. Chuỗi hòa nhạc khởi động ở bang Arizona, Mỹ vào tháng 3/2023; kết thúc với chặng Vancouver, Canada tháng 12/2024. Đây hiện là concert có doanh thu cao nhất mọi thời, gần như gấp đôi vị trí thứ hai - Music of the Spheres - của ban nhạc Coldplay.

TIME nhận định ngoài lợi ích kinh tế, The Eras Tour còn được xem là hiện tượng văn hóa. Một số nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Chile, thị trưởng Budapest và Thủ tướng Canada bày tỏ mong muốn cô biểu diễn ở đất nước họ.

Phương Thảo (theo Reuters)