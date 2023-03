Thuốc tránh thai nội tiết có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú

AnhNghiên cứu do Đại học Oxford tiến hành phát hiện thuốc tránh thai hoặc các hình thức tránh thai nội tiết, kể cả biện pháp đặt vòng tránh thai, có thể làm tăng 25% nguy cơ ung thư vú.

Kết quả nghiên cứu công bố ngày 27/3, các chuyên gia cho rằng sử dụng thuốc tránh thai có thành phần progestogen, một trong 5 loại hormone steroid điều chỉnh chu kỳ rụng trứng và kinh nguyệt của phụ nữ, liên quan đến tỷ lệ ung thư vú. Nghiên cứu trước đây cho thấy thuốc tránh thai kết hợp, chứa estrogen và progestogen, làm tăng nhẹ nguy cơ phát triển bệnh này.

Nhóm nghiên cứu theo dõi gần 30.000 phụ nữ dưới 50 tuổi, phát hiện ung thư vú xảy ra ở khoảng 44% người được kê đơn thuốc tránh thai nội tiết ba năm trước. Một nửa trong số họ dùng loại thuốc chỉ chứa progestogen. Tỷ lệ mắc bệnh ở người không dùng thuốc tránh thai là 39%.

Theo các chuyên gia, những phát hiện mới rất quan trọng, vì thuốc tránh thai có thành phần progestogen ngày càng phổ biến. Tỷ lệ kê đơn thuốc progestogen tương đương biện pháp tránh thai kết hợp, theo số liệu năm 2020.

Thuốc tránh thai nội tiết và vòng tránh thai. Ảnh: Telegraph

Theo Claire Knight, thành viên Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Anh, đơn vị tài trợ cho nghiên cứu, nhu cầu sử dụng thuốc tránh thai lớn nhất là ở nhóm tuổi dưới 50. Kirstin Pirie, lập trình viên thống kê tại Oxford People Health, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết nguy cơ ung thư vú tăng theo tuổi tác, phụ nữ trẻ chịu ít rủi ro hơn. Vì vậy, lợi ích của việc dùng thuốc tránh thai vẫn lớn hơn nguy cơ ung thư.

Ung thư vú là bệnh lý u vú ác tính khi các tế bào ác tính hình thành từ trong mô tuyến vú. Các tế bào ung thư sau đó phát triển lan rộng ra toàn bộ vú và di căn sang các bộ phận khác trên cơ thể.

Theo Globocan, tỷ lệ mắc mới ung thư vú ở nữ giới trên toàn cầu là 24,5%, cao nhất trong số các loại ung thư ở phụ nữ. Dạng ung thư vú thường gặp nhất là ung thư ống tuyến vú, xuất phát từ tế bào của ống tuyến. Ung thư xuất phát từ tiểu thùy và thùy tuyến vú được gọi là ung thư tiểu thùy. Ung thư vú dạng viêm thường có biểu hiện sưng, nóng và đỏ, đây là dạng ít gặp.

Tỷ lệ tử vong do bệnh ung thư vú đứng hàng đầu trong nhóm nguyên nhân tử vong do ung thư ở nữ trên toàn thế giới. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 21.000 ca ung thư vú mới và hơn 9.315 ca tử vong, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ung thư vú ở nam giới chiếm khoảng 1% trường hợp.

Thục Linh (Theo Telegraph)