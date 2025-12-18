Thuốc thế hệ mới giúp người ung thư sống thêm hơn 3 năm

Các loại thuốc điều trị đích thế hệ thứ ba và liệu pháp miễn dịch giúp kéo dài thời gian sống thêm không bệnh lên tới gần 37 tháng, đồng thời giảm tác dụng phụ so với hóa trị truyền thống.

"Nếu như trước đây, hóa chất - nhóm thuốc chủ lực thường gây nhiều tác dụng phụ do tiêu diệt cả tế bào ung thư lẫn tế bào lành, khiến người bệnh suy kiệt trong quá trình điều trị, thì nay các thuốc mới đã khắc phục đáng kể hạn chế này", giáo sư Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, nói tại hội thảo khoa học Dược lâm sàng trong điều trị đa mô thức bệnh ung thư và Vật lý y khoa cho kỷ nguyên điều trị chính xác, hôm 18/12 tại Hà Nội.

Cụ thể, các thuốc đích hiện nay đã phát triển đến thế hệ thứ ba, hoạt động theo cơ chế tác động trực tiếp vào đột biến gene của tế bào ác tính. Nhờ đó, người bệnh rút ngắn được thời gian nằm viện, không phải truyền thuốc kéo dài như trước. Dữ liệu thống kê cho thấy phương pháp này giúp bệnh nhân kéo dài thời gian sống thêm không bệnh lên tới 36,8 tháng - một chỉ số mang ý nghĩa sống còn trong điều trị ung thư.

Song song với thuốc đích, liệu pháp miễn dịch cũng ghi nhận những bước tiến lớn về khả năng tiếp cận. Trước đây, rào cản lớn nhất của nhóm thuốc này là chi phí đắt đỏ do độc quyền. Hiện, thị trường đã xuất hiện các loại thuốc tương đương sinh học với giá thành thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.

Bệnh nhân ung thư điều trị tại Bệnh viện K. Ảnh: Thái Hà

Điển hình là thuốc miễn dịch Pembroria (Nga) vừa được cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam có giá khoảng 18 triệu đồng mỗi lọ. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với thuốc gốc Keytruda (khoảng 60 triệu đồng mỗi lọ cho hàm lượng tương đương hoặc 120 triệu theo liệu trình cũ), trong khi hiệu quả điều trị được đánh giá tương đương các thuốc phổ biến tại phương Tây.

Lãnh đạo Bệnh viện K cho biết đơn vị này đang xúc tiến kế hoạch đấu thầu mua sắm thuốc Pembroria, mở ra cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý các bác sĩ cần cân nhắc kỹ lưỡng khi xây dựng phác đồ phối hợp thuốc do cơ chế tác động phức tạp, tránh tình trạng người bệnh tốn kém nhưng hiệu quả không đạt như kỳ vọng.

Bên cạnh dược phẩm, lĩnh vực xạ trị cũng được nâng cấp mạnh mẽ nhờ các hệ thống máy gia tốc hiện đại thay thế máy coban cũ. Công nghệ mới giúp tăng độ chính xác vào khối u, bảo vệ mô lành và giảm thiểu tác dụng phụ. Nhờ sự đầu tư đồng bộ, tình trạng quá tải tại Bệnh viện K đã giảm rõ rệt. Người bệnh không còn phải chờ đợi xạ trị vào đêm muộn, chất lượng chăm sóc được cải thiện.

Hiện mỗi ngày Bệnh viện K thực hiện xạ trị cho khoảng 1.000 lượt bệnh nhân. Thời gian tới, bệnh viện dự kiến lắp đặt thêm 4 máy xạ trị thế hệ mới nhất tại cả ba cơ sở để tiếp tục nâng cao năng lực điều trị.

Lê Nga