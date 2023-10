Thuốc Sunkovir giành giải tại hội thi sáng tạo kỹ thuật Hà Nội

Công trình "nghiên cứu và sản xuất Sunkovir – thuốc thảo dược điều trị Covid-19 và các virus lây truyền qua đường hô hấp, cúm mùa" được trao giải nhì lĩnh vực Y, Dược.

Thạc sĩ, dược sĩ. Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Chủ tịch công ty cổ phần Sao Thái Dương là chủ nhiệm công trình đã lên nhận giải thưởng tại hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ nhất 2023.

Ths.Ds Nguyễn Thị Hương Liên – Phó chủ tịch, đồng sáng lập kiêm CEO Sao Thái Dương lên nhận giải. Ảnh: Sao Thái Dương

Sau khi nhận giải, toàn bộ tiền thưởng đã được nhóm nghiên cứu của Sao Thái Dương trao tặng tới chương trình khám chữa bệnh cho người cao tuổi, các đối tượng chính sách thành phố Hà Nội, do hội Đông y thành phố Hà Nội tổ chức dự kiến ngày 27-29/11.

Sunkovir, một thuốc thảo dược của Sao Thái Dương đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành ngày 12/4. Theo đại diện nhà sản xuất, Sunkovir ra đời như một phương thuốc thảo dược đầu tiên chứng minh an toàn và được cấp phép với khả năng điều trị Covid-19 thể nhẹ khi giúp giảm các triệu chứng khởi phát. Chỉ định của thuốc còn mở rộng sang các trường hợp do lây truyền virus đường hô hấp, bao gồm cúm.

Thuốc thảo dược Sunkovir giúp giảm các triệu chứng bệnh qua đường hô hấp, cúm mùa. Ảnh: Sao Thái Dương

Hội đồng y đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia đã thông qua sản phẩm, cho thấy an toàn và hiệu quả sau 8 thử nghiệm lâm sàng và đánh giá tiền lâm sàng, được thực hiện từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2022, cùng với 6 nghiên cứu nội bộ tại Sao Thái Dương.

Ba nghiên cứu lâm sàng bài bản theo hướng dẫn quốc tế về thử nghiệm lâm sàng được thực hiện bởi BSCKII. Huỳnh Nguyễn Lộc và TS. Trần Quốc Hùng cùng cộng sự tại Viện Y Dược học dân tộc Hồ Chí Minh và bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, đã được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín là PubMed và Phytotherapy Research của nhà xuất bản Wiley.

Ngoài ra, công trình nghiên cứu Sunkovir cũng được quốc tế quan tâm, nhóm tác giả đã nhận được lời mời báo cáo tại hội nghị nghiên cứu dược phẩm toàn cầu Pharma R&D tổ chức tại Boston tháng 2/2024.

Ghi nhận những nỗ lực tận tâm trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, những nỗ lực phi thường trong nghiên cứu khoa học sản xuất thuốc đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đầy thách thức, Sao Thái Dương đã nhận được những bằng khen quý giá như Cờ thi đua Bộ Y Tế năm 2020 hay Giải vàng quốc gia xuất sắc từ UN Women.

Bà Ngoji Okonjo-Iweala (phải) Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế Giới (WTO) tới thăm Sao Thái Dương. Ảnh: Sao Thái Dương

Sao Thái Dương cũng được tiếp đón Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tại trụ sở chính công ty, một minh chứng cho những thành tựu đáng chú ý của công ty. Công ty cũng được giới thiệu trên trang web chính thức của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Tháng 8/2023, đại diện Công ty cổ phần Sao Thái Dương được WHO mời tham dự Hội nghị cấp cao toàn cầu về Y học cổ truyền lần thứ nhất do WHO và Ấn Độ đồng tổ chức, diễn ra bên lề Hội nghị G20, ngày 17-18/8/2023.

Thạc sĩ, dược sĩ Nguyễn Thị Hương Liên – Phó chủ tịch, đồng sáng lập kiêm CEO Sao Thái Dương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sao Thái Dương

Được mời phát biểu tại phiên thảo luận song song 2B, bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó chủ tịch, đồng sáng lập và CEO của Sao Thái Dương, đồng thời là Phó chủ tịch WeLead (Mạng lưới các nữ lãnh đạo tiên phong), Ủy viên ban thường vụ Hội Đông y Việt Nam và Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhấn mạnh bản chất quan trọng của việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y học cổ truyền. Bà đưa ra các đề xuất bao gồm các giải pháp chiến lược và các hành động sẽ được thực hiện trong tương lai gần. Bà Nguyễn Thị Hương Liên cũng vinh dự được phát biểu tuyên bố chung trong phiên bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về Y học cổ truyền.

Yên Chi