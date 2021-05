Thước phim hiếm ghi hình cá voi nguy cấp 'ôm' nhau

Hai con cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương đực áp vây lên cơ thể đồng loại giống như thể đang ôm nhau trên mặt biển.

Hai con cá voi đực dường như đang "ôm" nhau. Ảnh: National Geographic.

Michael Moore, chuyên gia về cá voi trơn ở Viện Hải dương học Woods Hole ở Massachusetts, chứng kiến hành vi đặc biệt của đôi cá voi khi đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ ở vịnh Cape Cod cùng với đồng nghiệp Amy Knowlton, nhiếp ảnh gia Brian Skerry và trợ lý của ông. Các nhà khoa học lái thuyền ra biển hôm 28/2 để đếm số lượng cá voi trơn, đồng thời đánh giá kích thước và sức khỏe của chúng. Vào mùa xuân, cá voi di chuyển về phương bắc từ vùng biển Caribe ấm áp. Chúng sẽ sinh sản ở vùng biển lạnh phía đông bắc nước Mỹ và Canada, nơi có nguồn sinh vật phù du dồi dào hơn.

Theo Moore, đây là lần đầu tiên ông quan sát cá voi trơn bơi như vậy, tư thế mà các nhà khoa học gọi là hành vi bụng áp bụng. Ông cho biết thước phim hai con cá voi đực được quay bởi drone, cung cấp hình ảnh rõ nét nhất về hành vi này.

Số cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương ở đại dương còn chưa tới 400 con, biến chúng thành một trong những loài nguy cấp nhất hành tinh. Săn bắt thương mại kéo dài một thế kỷ khiến số lượng cá voi sụt giảm mạnh trong thế kỷ 20. Chỉ riêng 4 năm qua, giới nghiên cứu ghi nhận 34 con cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương chết trên các bãi biển sau khi mắc lưới hoặc bị tàu đâm trúng. Mỗi xác cá voi dạt vào bờ đều được khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong.

Những nghiên cứu cho thấy cá voi hợp thành đàn để nô đùa, duy trì quan hệ xã hội, ghép đôi hoặc chuẩn bị giao phối. "Cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương thường xuyên tham gia tương tác trên mặt nước", Susan Parks, nhà sinh thái học hành vi ở Đại học Syracuse, cho biết. "Hoạt động tương tác diễn ra ở mọi môi trường sống, ở mọi thời điểm trong năm".

Đối với Moore, cái ôm của cá voi không chỉ là hành vi gây tò mò. Điều gây bất ngờ cho ông nhất là sự dịu dàng trong đó. Moore ví hành vi của chúng giống như một điệu van chậm rãi. Video hé lộ cuộc sống yên bình của cá voi trơn.

Va chạm với tàu thủy và mắc vào lưới đánh cá là những thách thức lớn nhất đối với sự hồi phục của cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương, nhưng tỷ lệ sinh sản của chúng cũng giảm dần, có thể do thiếu thức ăn ở các khu vực kiếm ăn tại phương bắc, hệ quả từ biến đổi khí hậu. Chỉ còn khoảng 100 con cá voi cái trong độ tuổi sinh sản, cứ 3 năm chúng mới sinh một con non. Tỷ lệ sinh sản thấp càng cho thấy tầm quan trọng của mỗi cá thể. Theo Moore, cần khoảng 30 con cá voi non chào đời mỗi năm để duy trì loài. Từ tháng 12/2020 đến tháng 3 năm nay, các nhà nghiên cứu ghi nhận 17 con non mới chào đời bơi giữa Florida và Bắc Caralina.

An Khang (Theo National Geographic)