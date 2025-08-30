MỹSpaceX chia sẻ thước phim quay bên dưới bệ phóng cho thấy sức mạnh của 33 động cơ Raptor ở tầng dưới tên lửa Starship cất cánh trong thử nghiệm hôm 26/8.

Thước phim hé lộ sức mạnh của siêu tên lửa Starship Cụm động cơ Raptor khai hỏa đưa Starship rời bệ phóng trong chuyến bay thử thứ 10. Video: SpaceX

Theo Space, tên lửa Starship cất cánh trong chuyến bay thử thứ 10 từ cơ sở Starbase của SpaceX ở Nam Texas vào tối ngày 26/8. Tên lửa đã đạt tất cả mục tiêu, chấm dứt chuỗi thành tích kém cỏi đeo bám phương tiện phóng đang phát triển này từ đầu năm 2025.

Vài giờ sau khi phóng, SpaceX chia sẻ một số cảnh quay từ vụ phóng thử nghiệm, bao gồm video quay chậm từ một máy bay không người lái cho thấy Starship rời khỏi tháp phóng. Trong video chia sẻ hôm 27/8 hé lộ tầm nhìn bên dưới bệ phóng của Starship, ghi lại sức mạnh ấn tượng của 33 động cơ Raptor cung cấp tổng lực đẩy gần 74.400 kN cho Super Heavy khi chúng đẩy tên lửa khỏi bệ.

Khi bay vào không gian hôm 26/8, tàu Ship tái khai hỏa thành công một trong các động cơ Raptor, đáp ứng yêu cầu hoạt động. Ship cũng mở cửa khoang chứa hàng và triển khai 8 vệ tinh Starlink mô phỏng. Cuối cùng, phương tiện vượt qua quá trình hồi quyển, giảm tốc độ rơi bằng động tác lật và đốt cháy, hạ cánh đứng thẳng xuống Ấn Độ Dương khoảng 66,5 phút sau khi cất cánh.

Super Heavy cũng có màn trình diễn gần như hoàn hảo dù một trong 33 động cơ Raptor của tên lửa đẩy đã tắt trong quá trình bay lên. Tàu Ship và tên lửa Super Heavy thực hiện thao tác tách rời trong chưa đầy 3 phút sau khi cất cánh, đưa Ship bay vào không gian và tầng đẩy Super Heavy vào quỹ đạo để đốt cháy giảm tốc và hạ cánh nhẹ nhàng xuống vịnh Mexico.

Ba lần phóng trước đó của Starship trong năm nay đều dẫn đến tầng trên tên lửa (tàu Ship) phát nổ sớm. Phiên bản Ship 36 nổ tung trong quá trình nạp nhiên liệu trên bệ thử nghiệm tại Starbase trong quá trình chuẩn bị bay thử.

Starship là tên lửa thế hệ tiếp theo của SpaceX, được chế tạo với mục đích cuối cùng là đưa con người tới Sao Hỏa, tham vọng mà nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty Elon Musk hy vọng có thể thực hiện trước năm 2030. Phương tiện phóng có một số cột mốc quan trọng cần đạt được để đáp ứng mốc thời gian đó, bao gồm chở phi hành gia lên Mặt Trăng trong nhiệm vụ Artemis 3 của NASA năm 2027.

Với thành công gần đây, SpaceX đang nỗ lực thúc đẩy phát triển Starship xa hơn. Ở phiên bản hiện tại có tên Version 2, tổ hợp Super Heavy/Ship đạt chiều cao gần 121 m. Musk cho biết Version 3 sẽ được thử nghiệm và có thể bay lần đầu tiên cuối năm nay.

Ông cũng chia sẻ Version 4 sẽ sẵn sàng bay vào năm 2027 và có chiều cao khoảng 150 m. Đó cũng là thời gian NASA dự kiến phóng Artemis 3, nhiệm vụ đầu tiên đưa phi hành gia lên Mặt Trăng từ năm 1972. NASA đã chọn Starship làm tàu đổ bộ Mặt Trăng cho Artemis 3.

An Khang (Theo Space)