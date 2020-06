Thuốc nam tàn phá thận nhiều em bé

Hà NộiBệnh viện Nhi Trung ương gần đây liên tục tiếp nhận trẻ mắc bệnh thận nặng bỏ điều trị để sử dụng thuốc nam, dẫn đến tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhi 12 tuổi ở Sóc Sơn, Hà Nội, thận bị hư từ lúc 7 tuổi. Khi được các bác sĩ điều trị, bé đáp ứng thuốc rất tốt. Gần đây, bố mẹ cháu bỏ thuốc Tây, mua thuốc nam cho con uống, khoảng một tuần thì bị phù ngày càng nhiều, mệt mỏi. Bé nhập viện trong tình trạng rất nặng.

Ngày 16/6, bệnh nhi phải lọc máu do suy thận kèm tình trạng phù nặng không đáp ứng điều trị, nhiễm trùng (viêm mô tế bào, viêm phúc mạc) do biến chứng của hội chứng thận hư.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kiên, khoa Thận - Lọc máu, chia sẻ gần đây tiếp nhận nhiều trẻ bệnh rất nặng do cha mẹ tự ý điều trị hoặc chữa theo truyền miệng, hay lên mạng xã hội tham khảo cách chữa bệnh bằng thuốc nam, thuốc bắc.

Hồi tháng 4, một thiếu niên 15 tuổi ở Chương Mỹ, được bác sĩ chẩn đoán suy thận mạn, chỉ định lọc máu hoặc lọc màng bụng. Tuy nhiên, gia đình đã bỏ điều trị cho con, về nhà uống thuốc nam. Hai tuần sau em nhập viện trong tình trạng rối loạn điện giải, thiếu máu nặng, khó thở, nhịp tim chậm. Rất may, sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị tích cực, hiện tình trạng của bệnh nhi đã ổn định hơn.

Bé gái 5 tuổi, ở Hải Phòng, mắc hội chứng thận hư kháng thuốc từ lúc hai tuổi. Ba năm qua em chiến đấu với bệnh thận, ra vào viện liên tục do bệnh tái phát. Sốt ruột trước tình trạng của con, gia đình nghe người quen mách cho trẻ dùng thuốc nam. Kết quả là bé suy thận nặng hơn, hiện phải lọc màng bụng do suy thận tiến triển giai đoạn cuối.

Loại thuốc nam được một bệnh nhi uống chữa bệnh thận, dẫn đến tình trạng nguy kịch. Ảnh: Khánh Chi.

Bác sĩ Nguyễn Thu Hương, Trưởng khoa Thận - Lọc máu, cho biết đây là ba bệnh nhân gần nhất, trong số rất nhiều trẻ phải gánh chịu hậu quả từ sự thiếu hiểu biết của người lớn.

Theo bác sĩ Hương, suy thận là trạng thái suy giảm chức năng của thận, bao gồm bài tiết lượng nước dư thừa trong cơ thể và bài tiết chất độc do quá trình trao đổi chất gây ra. Bệnh lý này kéo theo sự suy giảm chức năng sản xuất một vài hormone của thận.

Người bị suy thận thường có triệu chứng đau đầu do cao huyết áp, phù mặt, tay chân, bụng hoặc toàn cơ thể do ứ nước. Bệnh nhân mệt mỏi, đắng miệng, chán ăn, buồn nôn, mờ mắt, đau đầu, giảm tập trung và giảm ham muốn tình dục, chóng mặt, da xanh. Móng tay chân và niêm mạc mắt của người bệnh nhợt nhạt do thiếu máu, môi thâm, răng xỉn, đau xương và răng, chảy máu chân răng.

Rất nhiều nguyên nhân dẫn tới suy thận như: viêm cầu thận, thận đa nang, thận đái đường, viêm thận kẽ, tăng huyết áp...

Bác sĩ Hương khuyến cáo, trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, người bệnh cần phải tham khảo ý kiến của thầy thuốc. Gia đình cần tìm hiểu những thông tin về thuốc cũng như tình trạng bệnh, để tránh nặng lên, biến chứng nguy hiểm khi sử dụng thuốc không đúng.

Lê Nga