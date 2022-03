Thuốc in 3D trong 7 giây

MỹCác nhà nghiên cứu ở Đại học London phát triển kỹ thuật in 3D mới cho phép sản xuất thuốc nhanh chóng tại chỗ.

Vỏ thuốc in 3D. Ảnh: Đại học London

Phát hiện công bố trên tạp chí Additive Manufacturing cải thiện cách ứng dụng máy in 3D để sản xuất thuốc cá nhân hóa theo nhu cầu. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học cho paracetamol vào vỏ thuốc sản xuất bằng máy in 3D.

Một trong những kỹ thuật hàng đầu trong in 3D là polymer quang hóa, cho độ phân giải cao nhất ở quy mô nhỏ, phù hợp với nhiều loại thuốc không đòi hỏi nhiệt cao. Để in thuốc, kỹ thuật sử dụng một công thức nhựa nhân tạo, hòa tan trong dung dịch hóa chất phản ứng quang học. Sau khi kích hoạt bởi ánh sáng, loại nhựa này cứng lại tạo thành vỏ thuốc in được. Nhưng polymer quang hóa bị hạn chế bởi tốc độ in chậm do in từng lớp một.

Nhóm nghiên cứu đứng đầu là giáo sư Abdul Basit ở Trường dược của Đại học London phát triển một kỹ thuật polymer quang hóa mới in toàn bộ vật thể một lần, giảm tốc độ in từ nhiều phút xuống còn 7 - 17 giây tùy theo loại nhựa tổng hợp. Kỹ thuật này hoạt động thông qua chiếu sáng nhiều ảnh của vật thể ở các góc khác nhau lên vật liệu nhựa. Lượng ánh sáng tăng dần cho tới khi đạt tới ngưỡng xảy ra quá trình polymer quang hóa. Bằng cách điều chỉnh cường độ ánh sáng ở nhiều góc khác nhau, mọi điểm của vật thể 3D ở nhựa tổng hợp có thể đạt ngưỡng đó cùng lúc, khiến toàn bộ vật thể 3D cứng lại đồng thời.

"Thuốc in 3D cá nhân hóa đang phát triển ở tốc độ nhanh chóng và đưa vào ứng dụng lâm sàng. Để thích nghi với môi trường lâm sàng nhanh nhạy, chúng tôi đã phát triển máy in 3D có thể sản xuất thuốc trong vài giây. Công nghệ này có thể thay đổi ngành công nghiệp dược phẩm", đồng tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Alvaro Goyanes ở Trường dược của Đại học London, chia sẻ.

An Khang (Theo Phys.org)