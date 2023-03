Thuốc giảm đau hạ sốt Travicol đạt Thương hiệu Quốc gia

Travicol là dòng sản phẩm thuốc giảm đau hạ sốt, chứa thành phần paracetamol giúp giảm đau trong các trường hợp nhức đầu, đau răng, đau khớp, đau cơ, đau họng, đau do chấn thương và hạ sốt do nhiễm khuẩn, do tiêm chủng vaccin, cảm lạnh, cảm cúm. Paracetamol là hoạt chất được Bộ Y tế khuyên dùng để điều trị các tình trạng như sốt, sưng đau, đau đầu, mệt mỏi... sau khi tiêm ngừa vaccine.

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền đạt chứng nhận chuẩn GMP WHO, mang lại hiệu quả và an toàn với sức khỏe người dùng.

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

GPQC số: 64e/2021/XNQC/QLD