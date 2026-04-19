Thuốc diệt chuột được tìm thấy trong đồ ăn dặm HiPP tại Áo

Cảnh sát Áo xác nhận tìm thấy thuốc diệt chuột trong một hũ thực phẩm ăn dặm HiPP, sau khi sản phẩm này bị thu hồi do lo ngại nhiễm độc.

Thông báo được cảnh sát đưa ra ngay sau khi sản phẩm bị thu hồi tại hơn 1.000 cửa hàng của chuỗi siêu thị SPAR tại Áo. Giới chức nghi ngờ đây là một hành vi can thiệp ác ý nhắm vào các sản phẩm được bày bán tại SPAR, hệ thống siêu thị lớn nhất Áo, theo The Guardian ngày 19/4.

Cảnh sát bang Burgenland cho biết xét nghiệm mẫu thử từ hũ ăn dặm vị cà rốt và khoai tây loại 190 gram kết quả dương tính với thuốc diệt chuột. Theo cơ quan điều tra, những sản phẩm bị can thiệp được đánh dấu bằng một nhãn dán màu trắng có vòng tròn màu đỏ dưới đáy hũ. Nắp hũ có dấu hiệu bị cạy mở, hư hỏng hoặc mất niêm phong an toàn. Thực phẩm bên trong có mùi lạ.

Vụ việc được phát hiện sau khi khách hàng báo cáo về một hũ sản phẩm có dấu hiệu bị cạy mở trái phép, theo AP. Hũ thức ăn này chưa được sử dụng nên không có trường hợp thương vong nào ghi nhận.

Trong thông cáo báo chí hôm 18/4, HiPP, nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức - Thụy Sĩ, không loại trừ khả năng chất độc đã bị đưa vào sản phẩm thông qua "sự can thiệp từ bên ngoài" sau khi hàng rời khỏi nhà máy. Hãng cảnh báo ăn thực phẩm bên trong sản phẩm có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của trẻ.

Hãng tuyên bố thu hồi toàn bộ dòng thực phẩm ăn dặm dạng hũ bán tại hệ thống SPAR ở Áo gồm các cửa hàng SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR và Maximarkt như một biện pháp phòng ngừa khẩn cấp. Khách hàng có thể mang sản phẩm đến trả lại để được hoàn tiền đầy đủ ngay cả khi không có hóa đơn.

Vụ việc hiện có dấu hiệu lan rộng khi cảnh sát cho biết xét nghiệm ban đầu đối với các hũ sản phẩm tương tự bị thu hồi tại Cộng hòa Czech và Slovakia cũng cho thấy sự hiện diện của chất độc.

Nhà chức trách Áo đã được cảnh báo về rủi ro này sau khi một cuộc điều tra tương tự được tiến hành tại Đức. Các thông tin chi tiết vẫn được giữ kín để phục vụ điều tra.

Hiện chưa rõ tại sao thuốc diệt chuột xuất hiện trong sản phẩm ăn dặm HiPP.

Thuốc diệt chuột được phát hiện trong một mẫu thử của sản phẩm hũ ăn dặm vị cà rốt và khoai tây loại 190 gram. Ảnh: Tobias Steinmaurer/APA/dpa

Người phát ngôn của HiPP nhấn mạnh: "Tình huống nghiêm trọng này liên quan đến một hành vi can thiệp tội phạm từ bên ngoài nhắm vào kênh phân phối của hệ thống SPAR tại Áo". Công ty đồng thời cho biết quy trình sản xuất và đảm bảo chất lượng của hãng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn.

Reuters dẫn lời đại diện chuỗi siêu thị SPAR cho hay việc thu hồi toàn diện tại 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo là một biện pháp phòng ngừa khẩn cấp. Khách hàng đã mua sản phẩm HiPP tại SPAR được khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng và mang trả lại cửa hàng để được hoàn tiền 100%.

Cảnh sát lưu ý người dân cần rửa tay thật kỹ bằng xà phòng nếu vô tình tiếp xúc với các hũ thực phẩm có dấu hiệu nghi vấn trên. Theo cơ quan chức năng, chưa phát hiện thêm sản phẩm bị can thiệp nào trong số hàng hóa đã rút khỏi kệ nhưng không loại trừ khả năng nhiều hũ đồ ăn đã được khách hàng mua về trước đó.

Các bậc phụ huynh nên mang sản phẩm chưa sử dụng đến siêu thị và liên hệ với cảnh sát nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào để phục vụ công tác thu thập chứng cứ.

Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo (AGES), hoạt chất trong thuốc diệt chuột có thể gây rối loạn đông máu. Những triệu chứng tiềm ẩn bao gồm chảy máu chân răng, chảy máu cam, xuất hiện các vết bầm tím trên da hoặc có máu trong phân. Nếu cha mẹ nhận thấy trẻ có các biểu hiện này sau khi ăn thực phẩm của HiPP, cần lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Giới chức Đức, Slovakia và Cộng hòa Czech cũng đang điều tra sự việc. HiPP là thương hiệu có bề dày lịch sử hơn 120 năm, khởi nguồn từ Pfaffenhofen thuộc bang Bavaria (Đức). Hiện nay, trụ sở chính của tập đoàn HiPP Holding AG đặt tại Sachseln, thuộc bang Obwalden, Thụy Sĩ.

Tại Việt Nam, thực phẩm ăn dặm HiPP dành cho trẻ nhỏ khá phổ biến. Bộ Y tế hiện chưa có động thái nào liên quan vụ việc HiPP tại châu Âu.

Vụ việc của HiPP xảy ra trong bối cảnh thị trường thực phẩm trẻ em vừa trải qua những đợt rúng động hồi đầu năm. Vào tháng 1 và tháng 2, hai tập đoàn Nestlé và Danone cũng từng phải thu hồi sữa bột tại hơn 60 quốc gia sau khi nhiều trẻ em có triệu chứng ngộ độc do nhiễm độc tố Cereulide, một loại độc tố không bị tiêu diệt bởi nhiệt độ nấu nướng.

Bình Minh (Theo AP, Spiegel, The Guardian, AGES)