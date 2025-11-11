Thuốc chữa ung thư của Nga được cấp phép lưu hành tại Việt Nam

Bộ Y tế cấp phép lưu hành thuốc ung thư Pembroria của Nga - sản phẩm chứa hoạt chất Pembrolizumab, mở thêm lựa chọn điều trị cho bệnh nhân Việt.

Ngày 11/11, đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, cho biết thuốc Pembroria do Nga sản xuất là một trong 14 vaccine, sinh phẩm được Cục phê duyệt vào cuối tháng 10.

Thuốc Pembroria chứa hoạt chất chính Pembrolizumab hàm lượng 100mg/4ml, do Công ty Limited Liability "PK-137" (Nga) sản xuất và một cơ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đăng ký. Thuốc được bào chế dưới dạng dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền, hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thuốc có phổ chỉ định rộng, dùng trong điều trị nhiều loại ung thư như ung thư biểu mô phổi, u hắc tố, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư vú... Sản phẩm được cấp phép lưu hành tại Việt Nam giúp người bệnh thêm cơ hội tiếp cận các liệu pháp tiên tiến.

Theo đại diện Cục quản lý Dược, thuốc Pembroria là một loại kháng thể đơn dòng sản xuất theo thuốc gốc (sinh phẩm tham chiếu gốc) của hãng dược MSD - một công ty dược phẩm đa quốc gia của Mỹ đã được cấp phép lưu hành từ năm 2017 điều trị ung thư.

Trả lời VnExpress, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết sẽ sớm đưa thuốc này vào điều trị cho bệnh nhân. Thuốc chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Hiện giá thành của thuốc Pembroria khoảng 18 triệu đồng/lọ. Bệnh nhân thường dùng hai lọ cho một đợt điều trị.

Ngoài loại thuốc của Nga nói trên, Việt Nam hiện có 99 loại thuốc trị ung thư đang được lưu hành.

Cùng với thuốc Pembroria, trong đợt cấp giấy đăng ký lưu hành lần này của Cục Quản lý Dược có thêm các vaccine, sinh phẩm y tế điều trị bệnh lý đột quỵ, lupus, loãng xương, bệnh da, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, bệnh về máu, bệnh đa xương cứng...

Thuốc Pembroria do Nga sản xuất. Ảnh: Incentra

Trước đó, hội đàm song phương vào tháng 9, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko thảo luận nhiều hướng hợp tác y tế, trong đó nổi bật là nghiên cứu và chuyển giao vaccine chống ung thư. Đây là thành tựu được Nga công bố đầu tháng 9, kỳ vọng mang tính cách mạng trong điều trị ung thư.

Bộ trưởng Lan khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác sâu rộng để tiếp cận, chia sẻ và chuyển giao công nghệ liên quan đến loại vaccine này, đồng thời mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam.

Ngoài vaccine ung thư, hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực: chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị bệnh hiếm, ung thư và sinh phẩm; trao đổi chuyên gia, sinh viên, giảng viên y khoa; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, y học cổ truyền, du lịch y tế, y tế số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Lê Nga