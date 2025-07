Thuở bé đáng yêu của con gái út nhà Beckham

Bé ngồi trên môtô cùng bố - cựu danh thủ David Beckham.

Harper Beckham sinh ngày 10/7/2011, tên đầy đủ là Harper Seven Beckham. Sau khi bé ra đời, David đăng video giải thích tên con trên Facebook. Theo đó, "Harper" là tên do Victoria chọn vì vợ anh thích tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Harper Lee. "Seven" là số bảy đại diện số áo của cựu danh thủ khi anh còn chơi cho đội Manchester United. Đây cũng là con số tượng trưng những điều tốt đẹp, mang điềm lành trong nhiều nền văn hóa.