Thủng màng nhĩ trong lúc lấy ráy tai bằng que kim loại

TP HCMNgười đàn ông 26 tuổi đang lấy ráy tai bằng que kim loại thì con gái chạy đến ôm cổ, vô tình chạm vào tay khiến vật này đâm thủng màng nhĩ.

Lúc ấy, anh nghe có tiếng "bụp" bên trong tai nhưng không thấy đau hay chảy máu. Hai ngày sau, người đàn ông thấy ù tai, đặc biệt khi đi đường hoặc nghe thấy tiếng động lớn nên đi khám, theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Medlatec, ngày 26/8.

Kết quả khám lâm sàng cho thấy bệnh nhân không bị yếu liệt, nghe kém hay chảy dịch tai bất thường. Hình ảnh nội soi thấy lỗ thủng lớn ở 1/4 góc sau dưới màng nhĩ, cùng với máu bầm đọng ở sát. Bác sĩ kết luận bệnh nhân bị thủng màng nhĩ do chấn thương.

Người bệnh được kê đơn điều trị kháng sinh dự phòng, giảm triệu chứng ù tai, cầm máu, đồng thời được hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ tai.

Bác sĩ Trần Minh Dũng, chuyên khoa Tai Mũi Họng, cho biết nhiều người vẫn lầm tưởng ráy tai phải lấy thường xuyên, điều này hoàn toàn không đúng. Ráy tai và lông tai là hàng rào bảo vệ của ống tai, góp phần hạn chế bụi bẩn, nấm mốc, nước vào tai. Vệ sinh tai hoàn toàn không cần thiết vì có thể gây ra thủng màng nhĩ, ngược lại với mũi họng thì phải vệ sinh hàng ngày để hạn chế vi khuẩn, virus xâm nhập.

Màng nhĩ là lớp mô mỏng ngăn cách giữa tai ngoài và tai giữa, có chức năng dẫn truyền, khuếch đại âm thanh, bảo vệ tai giữa. Thủng màng nhĩ xảy ra khi lớp mô này có xuất hiện vết rách, tạo một lỗ thủng thông tai ngoài với tai giữa, lúc này chức năng của màng nhĩ không được toàn vẹn và người bệnh sẽ giảm thính lực ở một mức độ nhất định.

Thủng màng nhĩ phần lớn tự lành lại sau vài tuần dù không điều trị. Tuy nhiên, trường hợp có vết rách nghiêm trọng không lành, viêm tai giữa tái đi tái lại, người bệnh cần phải đi phẫu thuật vá nhĩ. Khi phẫu thuật xong, nếu bệnh nhân vẫn không giữ gìn vệ sinh tai và mũi xoang thông thoáng thì màng nhĩ không lành lại được, sẽ phải phẫu thuật tái đi tái lại, chi phí tốn kém và ảnh hưởng sức khỏe.

Nhiều trường hợp, thủng màng nhĩ ảnh hưởng đến dây thần kinh số VII gây liệt mặt hoặc tổn thương ốc tai gây nghe kém vĩnh viễn, rò quanh ngoại dịch gây chóng mặt, mất thăng bằng.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh không nên chủ quan, khi thấy các dấu hiệu bất thường ở tai, cần đến những cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Thúy Quỳnh