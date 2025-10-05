Thủng dạ dày ở tuổi 15

TP HCMThiếu niên 15 tuổi cấp cứu vì đau bụng dữ dội do thủng ổ loét dạ dày, từng được chẩn đoán viêm loét dạ dày 3 năm trước nhưng không tái khám theo lịch hẹn bác sĩ.

Bệnh nhân được các bác sĩ bệnh viện tuyến cuối đang luân phiên tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo phẫu thuật cấp cứu, ngày 4/10. Kíp mổ do BS.CK2 Vũ Khương An (Bệnh viện Bình Dân) làm phẫu thuật viên chính, BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Trúc (Phó Khoa Gây mê Hồi sức 1 Bệnh viện Bình Dân) đảm trách gây mê và hỗ trợ từ các bác sĩ khác.

Qua nội soi, bác sĩ phát hiện lỗ thủng nhỏ ở dạ dày kèm viêm xung quanh, đã làm sạch, khâu lại và đặt dẫn lưu. Sau 60 phút, ca mổ thành công, giúp bệnh nhân tránh được biến chứng nguy hiểm như viêm phúc mạc lan tỏa hay nhiễm trùng huyết. Ngày 5/10, thiếu niên tỉnh táo, tiếp tục điều trị kháng sinh và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thủng dạ dày là biến chứng nặng của viêm loét dạ dày tá tràng, thường liên quan đến ăn uống thiếu khoa học, bỏ bữa, thức khuya, stress kéo dài hoặc sử dụng nhiều đồ cay, chiên rán, nước ngọt có ga. Nhiều thống kê cho thấy bệnh đang trẻ hóa, không còn hiếm gặp ở thanh thiếu niên. Phòng ngừa bằng lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, hạn chế rượu bia, thuốc lá, chất kích thích, duy trì cân nặng hợp lý và quản lý căng thẳng. Khi có triệu chứng tiêu hóa kéo dài, cần khám chuyên khoa sớm.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM, ông Tăng Chí Thượng, cho biết chương trình luân phiên bác sĩ đến Côn Đảo một tháng đã được triển khai từ đầu tháng 9, giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại địa phương. Ngay trong ngày đầu đợt 2, các bác sĩ đã khám 133 lượt ngoại trú, 3 nội trú và cấp cứu 8 trường hợp, trong đó có 2 ca phẫu thuật khẩn cấp.

Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, sau khi sáp nhập vào TP HCM đã trở thành đặc khu, được chú trọng hỗ trợ y tế để nâng chất lượng khám chữa bệnh với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau". Chương trình luân phiên hiện có đủ bác sĩ duy trì liên tục đến hết năm 2026.

Lê Phương