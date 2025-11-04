Thuế TP HCM hợp tác KiotViet hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Thuế TP HCM phối hợp KiotViet hướng dẫn, hỗ trợ hơn 340.000 hộ kinh doanh chuyển đổi số trong kê khai và xuất hóa đơn điện tử, hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Ngày 3/11, Thuế TP HCM cùng 6 nhà cung cấp giải pháp (trong đó có KiotViet) và một ngân hàng, ký kết hợp tác về chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử, hỗ trợ các hộ kinh doanh. Ký kết thực hiện trong bối cảnh ngành thuế đẩy mạnh xóa bỏ hoàn toàn thuế khoán, chuyển đổi 100% hộ kinh doanh sang phương pháp nộp thuế theo kê khai từ ngày 1/1/2026.

Tính đến ngày 31/10, Thuế TP HCM đang quản lý 364.461 hộ kinh doanh, trong đó 18.568 hộ đã nộp thuế theo phương pháp kê khai, còn 345.893 hộ vẫn đang áp dụng hình thức thuế khoán. Theo hợp tác với KiotViet, hai bên sẽ phối hợp tổ chức chuỗi hội nghị, hội thảo và lớp tập huấn tại 29 thuế cơ sở, kết hợp các buổi hướng dẫn trực tuyến. Mục tiêu là giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận chính sách thuế và thực hành trực tiếp trên nền tảng số. Đội ngũ cán bộ thuế cùng chuyên viên KiotViet sẽ hướng dẫn trực tiếp hộ kinh doanh đăng ký, kê khai, lập hóa đơn điện tử, bao gồm cả hóa đơn điện tử cấp mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (MTT).

Các đơn vị tại buổi ký hợp tác. Ảnh: KiotViet

KiotViet cũng bố trí đội ngũ kỹ thuật và tư vấn viên chuyên trách hỗ trợ trực tiếp tại các địa bàn, đảm bảo "cầm tay chỉ việc" từ khu trung tâm đến quận ngoại thành. Đặc biệt, chương trình chú trọng hỗ trợ các chủ hộ lớn tuổi, ít tiếp xúc công nghệ, giúp họ nắm bắt nhanh, thao tác chuẩn, không ngại chuyển đổi. Hai bên cùng thống nhất duy trì các phiên hỏi - đáp định kỳ để tiếp nhận phản hồi, giải đáp kịp thời và đồng hành hộ kinh doanh trong suốt quá trình sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đại diện Thuế TP HCM cho biết, ngành thuế sẽ tiếp tục hướng dẫn chính sách và kết nối các hộ kinh doanh với nhà cung cấp giải pháp. Cụ thể, cán bộ thuế sẽ đồng hành, tập huấn trực tiếp "một - một" cho các hộ chưa am hiểu công nghệ hoặc các quy định về sổ sách kế toán.

Nhân viên giới thiệu giải pháp cho hộ kinh doanh. Ảnh: KiotViet

Theo ông Đỗ Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc KiotViet, việc chuyển đổi sang phương pháp kê khai và áp dụng hóa đơn điện tử được xem là bước tiến trong quản lý thuế hiện đại. Những giải pháp hỗ trợ kịp thời là "đòn bẩy kép", giúp hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, tiếp sức cho các hộ kinh doanh tự tin bước vào kỷ nguyên số.

"Chúng tôi mong muốn mỗi hộ kinh doanh, dù lớn hay nhỏ, đều có thể dễ dàng lập sổ sách, kê khai thuế đúng quy định mà không tốn kém chi phí. Đây là cam kết lâu dài của đơn vị trong việc đồng hành cùng cơ quan thuế và cộng đồng kinh doanh", ông Tuấn Anh nói.

KiotViet hỗ trợ các tiểu thương. Ảnh: KiotViet

KiotViet là một trong những nền tảng quản lý bán hàng phổ biến tại Việt Nam, với hơn 300.000 hộ và cá nhân kinh doanh đang sử dụng. Đơn vị cam kết cung cấp giải pháp "tất cả trong một", được thiết kế phù hợp cho hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi số. Gói giải pháp bao gồm phần mềm quản lý bán hàng, miễn phí hóa đơn điện tử, chữ ký số và phần mềm kế toán, tất cả tích hợp trên cùng nền tảng. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể quản lý đơn hàng, dòng tiền, dữ liệu kinh doanh; xuất hóa đơn điện tử có chữ ký số tức thời; đồng thời hệ thống sẽ tự động lập tờ khai thuế và cập nhật dữ liệu vào 7 loại sổ kế toán theo quy định hiện hành.

Trước đó, KiotViet đã công bố chính sách miễn phí hóa đơn điện tử - chữ ký số và phần mềm kế toán, đồng thời tổ chức chuỗi hơn 10 hội thảo "Khéo kê khai - thuế nhẹ vai" trên toàn quốc, thu hút hàng ngàn hộ kinh doanh tham dự. Những phản hồi từ bà con được sử dụng để hoàn thiện giải pháp, đảm bảo tính đơn giản và phù hợp.

Hoàng Đan