Thuế TP HCM dùng AI hỗ trợ người nộp thuế

TP HCMTập đoàn FPT ký thỏa thuận hợp tác Thuế TP HCM về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành tổ chức, phục vụ người nộp thuế, hôm 25/11.

Theo thỏa thuận hợp tác, FPT sẽ triển khai 3 nhóm hoạt động chính trong giai đoạn 2025-2026, gồm: triển khai các chương trình đào tạo về chuyển đổi số, dữ liệu và AI cho cán bộ thuế TP HCM; xây dựng các nhân sự AI (AI Agents) hỗ trợ người dân, doanh nghiệp liên quan nghĩa vụ thuế; ứng dụng AI trong nghiệp vụ nội bộ, tối ưu công tác quản lý thuế.

Phó tổng giám đốc FPT, ông Nguyễn Thế Phương (trái) và ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP HCM tại kí kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: FPT

Đại diện FPT cho biết, các AI Agents của Thuế TP HCM được phát triển từ nền tảng FPT.AI, cung cấp thông tin chính xác trên hệ thống văn bản pháp lý, hướng dẫn cập nhật mới nhất của ngành thuế. Từ đó, các Agents này đưa hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế khi cần tra cứu thủ tục, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, giải đáp thắc mắc... AI Agents được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hơn 360.000 hộ kinh doanh tại TP HCM, khi quy định chuyển đổi hình thức thuế khoán sang kê khai được áp dụng từ 1/1/2026.

Đối với vận hành nội bộ Thuế TP HCM, các giải pháp ứng dụng AI sẽ hỗ trợ phân tích rủi ro, phát hiện dấu hiệu gian lận, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn. Theo FPT, AI có thể tự động tổng hợp dữ liệu doanh nghiệp, gợi ý lập tờ khai, dự báo số thuế phải nộp và hỗ trợ cán bộ trong quá trình ra quyết định.

AI Agents cũng đóng vai trò "trợ lý nghiệp vụ", giúp cán bộ tra cứu nhanh quy định, quy trình, văn bản chuyên ngành, giảm thời gian xử lý từng hồ sơ. Khi triển khai đồng bộ, các giải pháp này được kỳ vọng sẽ cải thiện năng suất làm việc, tăng tính chính xác và minh bạch trong quản lý thuế tại TP HCM.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP HCM cho biết, cơ quan cam kết tạo điều kiện để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, không ngừng cải tiến cơ chế quản lý và nâng chất lượng đội ngũ. Ông nhận định hợp tác trên sẽ góp phần xây dựng mô hình vận hành thông minh, đáp ứng yêu cầu quản lý trong kỉ nguyên số, phù hợp định hướng phát triển của thành phố.

Ông Nguyễn Thế Phương chia sẻ tại sự kiện hợp tác. Ảnh: FPT

Ông Nguyễn Thế Phương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn FPT cho biết, doanh nghiệp có hơn 30 năm đồng hành Bộ Tài chính và ngành thuế, sẵn sàng cùng TP HCM thực hiện nhiệm vụ trọng yếu của thành phố. "Hợp tác hướng đến xây dựng nền tài chính công hiện đại, quản lý thông minh và ra quyết định chính xác dựa trên dữ liệu", ông nói.

Sau lễ ký kết, Thuế TP HCM và tập đoàn FPT sẽ xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết theo từng giai đoạn, chọn quy trình ưu tiên để thí điểm, đánh giá định kỳ và mở rộng phạm vi ứng dụng. Hai bên cũng phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, tọa đàm về chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm giữa đội ngũ thuế và chuyên gia công nghệ, đảm bảo ứng dụng AI diễn ra bền vững, phù hợp nghiệp vụ của ngành.

Trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, ngành Thuế TP HCM đối mặt khối lượng dữ liệu ngày càng tăng, các mô hình kinh doanh mới, được người dân kỳ vọng về dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch, hoạt động 24/7. Việc hợp tác FPT với nền tảng FPT.AI hứa hẹn giúp Thuế TP HCM đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, tận dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu bộ máy, nâng chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới.

Quang Anh