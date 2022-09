Thuê ôtô chở 'xe cọp' đi đua

Bình DươngĐể không bị cảnh sát phát hiện, "quái xế" đã thuê ôtô tải chở nhiều xe độ từ tỉnh khác đến điểm hẹn so kè tốc độ.

Ngày 16/9, Công an thị xã Bến Cát lập hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự và an toàn cho người dân.

Nhóm thanh niên bị xử lý vi phạm. Ảnh: Yên Khánh

Nhóm "quái xế" này tụ tập thành đoàn, chạy xe độ vun vút từ thành phố Thủ Dầu Một về thị xã Bến Cát, rạng sáng hôm qua. Công an phường Hòa Lợi báo công an thị xã phối hợp vây bắt. Đến khoảng 3h40, khi họ tập trung tại đường N14 chuẩn bị đua xe thì công an ập đến. Các tay đua bỏ chạy theo nhiều hướng.

Lực lượng chức năng tạm giữ 8 người, 5 xe máy, một ôtô tải trên thùng có 3 "xe cọp" đã được độ chế.

Ba xe cọp vẫn còn bên trong xe tải khi bị bắt. Ảnh: Yên Khánh

Các thanh niên cho biết sống tại tỉnh Bình Phước, được rủ qua Bình Dương đua xe. Sợ trên đường chạy xế độ đến điểm hẹn sẽ bị cảnh sát phát hiện, họ thuê ôtô chở.

Yên Khánh