Thuê người làm bạn để bớt cô đơn

Trung QuốcKhông chỉ tìm bạn để tâm sự, nhiều người trẻ thuê người đồng hành đi mua sắm, chơi game mong tìm niềm vui trong chốc lát.

Sinh viên Xiaoyun, 20 tuổi, dành thời gian buổi tối để nói chuyện với người lạ nhằm trau dồi kỹ năng tư vấn và kiếm thêm thu nhập. Cô gái học chuyên ngành tâm lý học tại trường đại học ở Tứ Xuyên bắt đầu làm công việc bán thời gian với tư cách "pei liao", nghĩa là bạn trò chuyện, từ tháng 4/2023.

Xiaoyun biết đến công việc bán thời gian sau khi nhận thấy nhiều người xung quanh bị mất ngủ vì chính sách đột ngột thay đổi của Trung Quốc với đại dịch.

"Tôi nghĩ trở thành một 'pei liao' là cách tốt để thực hành những lý thuyết đã học ở trường và có thêm sự đồng cảm", cô nói thêm. Xiaoyun kiếm được 600 tệ (2 triệu đồng) đến 2.000 tệ mỗi tháng, tùy thuộc vào gói khách hàng cô đăng ký, không bao gồm 20% phí trên ứng dụng.

Cô Xiaoyun là một phần của "nền kinh tế bạn đồng hành" đang phát triển của Trung Quốc, do lối sống ngày càng cô đơn. Theo báo cáo của công ty đầu tư nhà nước Sinolink Securities, ước tính nền kinh tế này sẽ có giá trị 50 tỷ tệ vào năm 2025.

"Nền kinh tế bạn đồng hành" xuất hiện khi ngày càng nhiều người sống độc thân, từ bỏ kết hôn và sinh con, trong bối cảnh kinh tế suy thoái và người dân có trình độ học vấn hơn.

Trong thập kỷ qua, các cuộc hôn nhân ở Trung Quốc có xu hướng giảm từ mức đỉnh 13,47 triệu năm 2013 xuống 6,84 triệu năm 2022, ngoại trừ 12,4% năm 2023 do tác động của đại dịch.

Chính sách một con trước đây của Trung Quốc cũng khiến thế hệ trẻ trở thành "thế hệ cô đơn".

Ông Zhang Yi, nhà phân tại iiMedia Research Group ở Quảng Châu, chuyên về xu hướng kinh tế xã hội, cho biết nhiều lĩnh vực mới nổi thuộc nền kinh tế bạn đồng hành của Trung Quốc có "tiềm năng to lớn để trở nên chuyên nghiệp hơn".

Ví dụ, "pei gou" hay bạn đồng hành mua sắm, có thể phát triển theo hướng chuyên gia tư vấn hình ảnh, hướng dẫn khách chọn màu sắc phù hợp với tông màu da và ăn mặc đẹp hơn.

Nhưng nền tảng của ngành công nghiệp này, theo Zhang Yi, là đáp ứng nhu cầu tình cảm và tâm lý. Vì thế hệ trẻ Trung Quốc không quan tâm nhiều đến nhu cầu sinh lý như thực phẩm và nhà ở so với thế hệ cũ.

"Sự phát triển của nền kinh tế đồng hành là dấu hiệu cho thấy sự phát triển của đất nước. Nhu cầu càng tăng khi những người trẻ này già đi", ông nói.

Ông Zhang dự đoán khi già hóa dân số, sẽ cần nhiều người đồng hành chuyên nghiệp hơn để đi cùng người lớn tuổi đi kiểm tra sức khỏe, gồm cả khám bác sĩ và vật lý trị liệu.

Ngoài những người đồng hành trong hoạt động này, nhu cầu về "pei liao" cũng tăng lên vì người Trung Quốc độc thân sẽ cần được hỗ trợ về tình cảm.

Kiểm tra trên công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc cho thấy có ít nhất 20 ứng dụng cung cấp dịch vụ bạn đồng hành, trong đó hầu hết các nền tảng đều cung cấp bạn chơi game và trò chuyện, chẳng hạn như Mitangpeiliao, Uki và Lieyou.

Báo cáo của Sinolink về nền kinh tế bạn đồng hành khảo sát gần 77.000 người sinh 1995-2005, cho biết giới trẻ Trung Quốc cũng có xu hướng tìm bạn đồng hành trực tuyến, bạn cùng hoạt động hoặc cùng sở thích.

Tuy nhiên, có nhiều lo ngại dịch vụ này biến tướng thành nơi mại dâm bất hợp pháp. Đó là lý do khiến những người cung cấp dịch vụ tâm sự - "pei liao" như Xiaoyun không dám công khai danh tính thật.

Không những thế, cảm nhận về tính hiệu quả của dịch vụ này cũng không giống nhau.

Tháng 5/2023, anh He, 38 tuổi, thuê một người bạn chơi Honor Of Kings, một trò chơi trực tuyến, vì tò mò. Nhà thiết kế đồ họa tự do, sống tại Bắc Kinh, trả khoảng 300 tệ cho một buổi chơi game kéo dài hai giờ.

"Tôi không dùng dịch vụ này nữa vì thấy nó không khiến việc chơi game thú vị hơn", anh nói.

Trong khi đó, Yang, 32 tuổi, ở Bắc Kinh, cho biết anh nói chuyện với một "pei liao" ba lần, bất cứ khi nào anh bị mất ngủ, trong nửa năm qua.

"Tôi thực sự thích nói chuyện với 'pei liao' vì cô ấy là người lạ và không biết tôi hay cuộc sống của tôi", anh Yang, làm việc tại một tiệm làm tóc, cho biết. Anh chi khoảng 35 tệ cho một cuộc trò chuyện kéo dài 30 phút.

Với Yang, "pei liao" là cách trốn tránh thực tại và mang lại cảm giác thú vị trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Tôi cảm thấy bớt cô đơn khi ở một thành phố xa lạ", Yang, quê Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, nói và cho biết sẽ tiếp tục dịch vụ này.

