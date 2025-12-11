Thuê người bắt cóc con gái để 'dạy một bài học'

MỹTamara Hamby, 59 tuổi, bị cáo buộc đã dàn dựng vụ bắt cóc con gái 22 tuổi để hù dọa, ngăn cản nói chuyện trực tuyến với người lạ.

Tamara Hamby tự trình diện tại đồn cảnh sát hôm 3/12 sau khi bị cáo buộc đã thuê ba người bắt cóc con gái tên Jami, 22 tuổi, bị khuyết tật trí tuệ và thể chất.

Theo nhà chức trách, Tamara lên kế hoạch nhằm dạy con gái một bài học về không nói chuyện với người lạ trên mạng. Jami được cho là trò chuyện với nhiều người, trong đó có kẻ tự xưng là ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng Luke Bryan.

Shannon Childers, trợ lý điều dưỡng tại nhà giúp chăm sóc Jami, đã được Tamara thông báo về vụ bắt cóc dàn dựng.

Theo cảnh sát, Tamara dự tính cho một người giả làm cộng sự của Luke Bryan liên lạc với con gái mình và sắp xếp cuộc gặp mặt. Sau đó, người này sẽ đón Jami, đưa đến một cánh đồng rồi đòi tiền, trói vào thân cây. Lúc này, người mẹ sẽ xuất hiện và "giải cứu" con gái. Bằng cách đó, Tamara sẽ "dạy cho con gái một bài học" về sự nguy hiểm của việc gặp gỡ người lạ trên mạng.

Shannon bị cáo buộc đã gọi thêm hai thanh niên là David Q. Quach và Nico Austria để hỗ trợ.

Tuy nhiên, kế hoạch này không đi đúng hướng. Ngày 17/11, David và Nico đến nhà Tamara, đeo mặt nạ trượt tuyết và bắt cóc Jami. Nico rẽ nhầm đường, đến một cánh đồng khác so với dự định, rồi dùng dây trói Jami vào thân cây. Cô gái hoảng sợ, vùng thoát và cố bỏ chạy, nhưng bị bộ đôi khống chế, trói lại vào cây. Tamara quan sát suốt quá trình.

Sau đó, Jami tự trốn thoát được và chạy đến một ngôi nhà gần đó, gọi 911. Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Crawford cho biết cô gái rất sợ hãi, ôm chặt gấu bông trong suốt thời gian nói chuyện với cảnh sát.

Tamara Hamby bị bắt. Ảnh: Crawford County Jail

Chồng Tamara, Jeffrey Hamby, nói với truyền thông rằng người vợ chỉ đang cố làm điều đúng đắn khi lo ngại trước mối quan hệ trực tuyến của con gái.

"Kẻ săn mồi trên mạng đã xây dựng mối quan hệ với con bé trong sáu tháng qua, hắn tự nhận là ca sĩ Luke Bryan. Con gái tôi rất sùng bái hắn", Jeffrey nói. Khi xem các cuộc trò chuyện và tin nhắn, Jeffrey cho biết kẻ nọ đã cố gắng tiếp cận con gái họ.

Ngay cả sau khi tịch thu thiết bị, Jami vẫn tìm cách liên lạc với kẻ mạo danh Luke Bryan. Cảnh sát bang Arkansas đã lần ra số điện thoại của kẻ này từ Nigeria.

"Chúng tôi đã thử mọi cách nhưng con bé vẫn không ngừng liên lạc với hắn, và hắn định đưa nó đi. Thế nên, vợ tôi cùng trợ lý điều dưỡng và hai người bạn đã cố can thiệp mà không cho tôi biết", Jeffrey nói. Người cha thừa nhận kế hoạch này "thiếu suy nghĩ" và "thực hiện rất tệ".

Theo Jeffrey, nhóm Tamara đã có buổi diễn tập bắt cóc trong cùng ngày. "Họ làm cho sợi dây buộc lỏng ra để Jami có thể giãy thoát. Nhưng thay vào đó, trong lúc giằng co, con bé đã siết chặt dây buộc, làm bầm tím cổ tay", Jeffrey nói.

Theo hồ sơ tòa án, Tamara bị buộc tội âm mưu bắt cóc, giam cầm trái phép, ngược đãi người khuyết tật, hành hung và đe dọa bạo lực. Ba người còn lại cũng bị bắt giữ liên quan đến vụ việc. Cả bốn không nhận tội và đang được tại ngoại chờ hầu tòa.

Sở Dịch vụ Nhân sinh (DHS) của bang Arkansas đã đệ đơn khẩn cấp yêu cầu quyền giám hộ đối với Jami.

Tuệ Anh (theo Nypost, 5News)