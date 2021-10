Thuê người bắt cóc chủ vườn giá 100 triệu đồng

Bà Rịa - Vũng TàuTrần Anh Tuấn, 34 tuổi, thuê nhóm giang hồ ở TP HCM giá 100 triệu đồng bắt cóc chủ vườn, đe dọa đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc.

Ngày 14/10, sau gần một năm lẩn trốn, 4 người trong nhóm giang hồ do Tuấn thuê gồm: Lê Minh (41 tuổi), Trần Bá Vương (34 tuổi), Trần Văn Sang (37 tuổi) và Lê Bảo Hoài Nam (23 tuổi, cùng ngụ TP HCM) bị Công an Bà Rịa - Vũng Tàu bắt về hành vi Bắt cóc nhằm chiểm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này đều có tiền án về các tội Giết người, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Trần Anh Tuấn (trái) và Lê Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Quang Bình

Kết quả điều tra xác định, Trần Anh Tuấn biết chủ vườn 49 tuổi phất lên vì "trúng đất" nên lên kế hoạch bắt cóc, đòi tiền chuộc.

Tháng 11/2020, Tuấn liên lạc với Lê Minh thuê người này và đồng phạm với giá 100 triệu đồng để thực hiện kế hoạch. Minh ứng trước 20 triệu đồng rủ thêm Vương, Sang, Nam và một người khác (đang bỏ trốn) tham gia.

Ngày 5/12, Tuấn lái xe bán tải chở cả nhóm xuống Đồng Nai gửi lại, thuê ôtô khác chạy đến nhà chủ vườn ở huyện Xuyên Mộc. Anh ta gọi chủ vườn ra, vờ bàn việc mua bán dừa để nhóm Minh thừa cơ khống chế, bịt miệng, trói chân tay đưa lên xe chở đi.

Chạy gần 20 km, nhóm Minh được trả số tiền công còn lại, nên xuống xe quay về TP HCM. Còn Tuấn và một đồng phạm khác chở con tin đến căn chòi trong rẫy cà phê heo hút ở Lâm Đồng giam giữ.

Tuấn nhiều lần gọi cho vợ chủ vườn, yêu cầu chuyển 4,5 tỷ đồng nếu không sẽ sát hại nạn nhân. Bà này đồng ý, xin thời gian để vay mượn, sau đó báo cảnh sát.

Ba đồng phạm Sang, Vương, Tín. Ảnh: Quang Bình

Sau 3 ngày nhận được tin báo, Cục cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ Tuấn và các đồng phạm, giải cứu con tin an toàn.

Đến nay, liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giữ 8 nghi can, điều tra về các hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và Giữ người trái pháp luật.

Quang Bình