Thuê đóng giả người đã chết để bán đất, lừa tiền ngân hàng

Hà NộiChu Trường Giang thuê người đóng giả chủ thửa đất - đã mất 2 năm trước, để làm thủ tục chuyển nhượng, dùng bất động sản này thế chấp vay 3 tỷ đồng của ngân hàng.

Ngày 21/2, Chu Trường Giang, 46 tuổi, bị TAND Hà Nội tuyên 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giang điều hành mạng lưới ba công ty "ma" hoặc không hoạt động thực tế để phục vụ mục đích lừa đảo. Ba pháp nhân đều do Giang thành lập hoặc mua lại, sau đó nhờ người thân, bạn bè hoặc nhân viên đứng tên giám đốc, trong khi mọi hoạt động thực tế và con dấu đều do Giang trực tiếp quản lý.

Sự việc bắt đầu từ nhu cầu vay vốn của anh Bắc, vào tháng 5/2018. Anh Bắc có một thửa đất tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm cũ, vốn đứng tên bố đẻ tên Hải. Song một trở ngại pháp lý là ông đã qua đời cách đó 2 năm.

Bị cáo Chu Trường Giang tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Thông qua Nhẫn, một người môi giới cho vay tiền, anh Bắc được giới thiệu tới Giang.

Sau khi xem thửa đất, Giang đồng ý cho anh Bắc vay 300 triệu đồng, lãi suất 1%/tháng. Đổi lại anh Bắc phải làm hợp đồng chuyển nhượng sang tên thửa đất trên cho người của Giang chỉ định để đảm bảo cho khoản vay.

Để có thể sử dụng thửa đất này làm tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng, Giang và Nhẫn đã cùng nhau dàn dựng "kịch bản": Chi 500.000 đồng thuê người đóng giả là người chết để phục vụ cho kế hoạch làm hồ sơ vay tiền.

Nhẫn đã mang ảnh của ông Hải đến một cửa hàng photocopy để cắt ghép, in ấn vào mẫu chứng minh nhân dân cũ với đầy đủ thông tin cá nhân của người đã khuất.

Ngày 24/5/2018, anh Bắc dẫn ông "bố giả" làm hợp đồng ủy quyền với nội dung cho phép con toàn quyền định đoạt, chuyển nhượng hoặc thế chấp thửa đất.

Bằng cách sử dụng chứng minh nhân dân giả và sự hiện diện của người đóng thế, nhóm này lừa được cơ quan công chứng, tạo ra một văn bản pháp lý có giá trị để "hồi sinh" người đã chết trên giấy tờ.

Ngay sau đó, anh Bắc đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất này sang tên cho lái xe riêng của Giang - như một biện pháp "làm tin" để vay của Giang 300 triệu đồng.

Thực tế, anh Bắc không biết rằng đây là bước đệm để Giang thực hiện một vụ lừa đảo quy mô lớn hơn nhiều. Để đáp ứng điều kiện vay vốn doanh nghiệp, Giang đã chỉ đạo lập khống hàng loạt hợp đồng mua bán thuốc tân dược giữa nội bộ 3 công ty.

Các hợp đồng này bao gồm biên bản giao nhận hàng hóa, hóa đơn GTGT và biên bản đối chiếu công nợ. Tất cả là giả mạo vì thực tế không có hoạt động kinh doanh thuốc.

Theo nhà chức trách, tin vào bộ hồ sơ pháp lý tài sản (đã được làm giả từ khâu ủy quyền của người chết) và các hợp đồng kinh tế khống, Ngân hàng NCB đã giải ngân 3 tỷ đồng.

Giang chỉ đạo nhân viên rút tiền mặt và đưa lại cho mình sử dụng cá nhân. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi NCB xử lý nợ do không thanh toán gốc và lãi.

Quá trình này đã hé lộ sự thật: Tài sản bảo đảm cho khoản vay có nguồn gốc từ một giao dịch chuyển nhượng bất hợp pháp, được thực hiện khi chủ sở hữu thực sự đã qua đời từ nhiều năm trước.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Giang có những hành vi tương tự đối với một số ngân hàng khác. Do đây là tranh chấp dân sự và phía ngân hàng đã rút đơn tố cáo hoặc chuyển sang thủ tục tố tụng dân sự, cơ quan điều tra không xử lý hình sự các vụ việc này.

Với Nhẫn và người đóng giả, dù hành vi rõ ràng nhưng cơ quan điều tra xác định họ không biết và không bàn bạc với Giang về mục đích chiếm đoạt tiền của NCB nên không xử lý về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hải Thư