Thuê đất công rồi phân lô sang nhượng trái phép

Cà MauÔng Lê Thanh Tiền được cho thuê gần 7.600 m2 đất công để làm mặt bằng sản xuất, nhưng sau đó phân lô, chuyển nhượng cho nhiều hộ xây nhà trái phép.

Chiều 20/9, UBND tỉnh Cà Mau họp báo thông tin về việc cưỡng chế thu hồi đất tại ấp 7, xã Sông Đốc, nơi ông Tiền từng thuê đất từ năm 2012. Theo hợp đồng, đất được sử dụng làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, nhưng ông này đã cho thuê lại, sang nhượng trái phép.

Ông Đỗ Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Sông Đốc thông tin vụ việc tại buổi họp báo chiều 20/9. Ảnh: Chúc Ly

Kết luận thanh tra của huyện Trần Văn Thời cũ cho thấy đã có 16 hộ dân nhận chuyển nhượng từ ông Tiền, trong đó 14 căn nhà và 2 nền trống. Đến năm 2019, khu đất phát sinh 39 ô liên quan 35 hộ dân, nhiều nhà kiên cố được xây dựng trái phép. Huyện đã ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế, khắc phục hậu quả, song phần lớn hộ không chấp hành.

Theo UBND xã Sông Đốc, vụ việc kéo dài do chính quyền quản lý lỏng lẻo, xử lý chậm, thậm chí có cán bộ hoặc người thân cán bộ tham gia nhận chuyển nhượng. Điều này khiến người dân tin việc mua bán đất là hợp pháp và tiếp tục sang nhượng qua nhiều lần.

Khu đất ông Tiền thuê sau đó chuyển nhượng lại cho các hộ dân khác xây nhà, kinh doanh mua bán. Ảnh: Minh Khang

Đến nay, 10 lô đất đã được bàn giao, còn 25 lô đất (23 hộ) sẽ bị cưỡng chế. Chính quyền cho biết các hộ dân không đủ điều kiện tái định cư tại chỗ do không phù hợp quy hoạch đất ở, nhưng sẽ được xem xét bố trí kinh doanh tại chỗ nếu đủ điều kiện.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khẳng định sẽ xử lý dứt điểm, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, đồng thời yêu cầu địa phương rà soát để hỗ trợ các hộ dân ổn định cuộc sống.

Chúc Ly